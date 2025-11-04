Klassiker mal anders
Alpen-Mac & Cheese mit Bergkäse und Trüffelöl
Aktualisiert:
Cremig-würziger Käse trifft auf Hörnli, verfeinert mit einem Hauch von Trüffel – ein Gericht, das Alpengenuss verspricht.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 30 Min. • Zubereitungszeit 30 Min. • Gesamtzeit 60 Min.
Zutaten für das Alpen-Mac & Cheese
300 g Hörnli
150 g Bergkäse
100 g Rahm
50 ml Milch
2 EL Mehl
2 EL Butter
1 TL Senf
1 Zwiebel
1 Prise Muskat
etwas Salz
etwas Pfeffer
1 TL Trüffelöl
Pasta in reichlich Salzwasser al dente kochen – mit gutem Biss.
Zwiebeln fein würfeln und in Butter glasig dünsten. Mit Mehl bestäuben, dann Rahm und Milch einrühren und zu einer cremigen Sauce einkochen. Käse und Senf zugeben, weiterrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.
Pasta untermengen, mit Trüffelöl verfeinern und in eine Gratinform füllen.
Zutaten für das Topping
60 g Panko
2 EL Butter
2 EL Parmesan
1 TL geräuchertes Paprikapulver
Für das Topping Butter schmelzen und mit Panko, geräuchertem Paprika und Parmesan vermengen. Über die Pasta streuen und im Ofen bei 220 °C ca. 15 Minuten goldbraun überbacken.
Hier kommst du zur Folge:
Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar
Mehr entdecken
