Alpen-Mac & Cheese mit Bergkäse und Trüffelöl

Cremig-würziger Käse trifft auf Hörnli, verfeinert mit einem Hauch von Trüffel – ein Gericht, das Alpengenuss verspricht.

Zutaten für das Alpen-Mac & Cheese

300 g Hörnli

150 g Bergkäse

100 g Rahm

50 ml Milch

2 EL Mehl

2 EL Butter

1 TL Senf

1 Zwiebel

1 Prise Muskat

etwas Salz

etwas Pfeffer

1 TL Trüffelöl

Pasta in reichlich Salzwasser al dente kochen – mit gutem Biss.

Zwiebeln fein würfeln und in Butter glasig dünsten. Mit Mehl bestäuben, dann Rahm und Milch einrühren und zu einer cremigen Sauce einkochen. Käse und Senf zugeben, weiterrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Pasta untermengen, mit Trüffelöl verfeinern und in eine Gratinform füllen.