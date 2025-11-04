Klassiker mal anders

Alpen-Mac & Cheese mit Bergkäse und Trüffelöl

Aktualisiert:

Cremig-würziger Käse trifft auf Hörnli, verfeinert mit einem Hauch von Trüffel – ein Gericht, das Alpengenuss verspricht.

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Vorbereitungszeit 30 Min. • Zubereitungszeit 30 Min. • Gesamtzeit 60 Min.

Zutaten für das Alpen-Mac & Cheese

  • 300 g Hörnli

  • 150 g Bergkäse

  • 100 g Rahm

  • 50 ml Milch

  • 2 EL Mehl

  • 2 EL Butter

  • 1 TL Senf

  • 1 Zwiebel

  • 1 Prise Muskat

  • etwas Salz

  • etwas Pfeffer

  • 1 TL Trüffelöl

Pasta in reichlich Salzwasser al dente kochen – mit gutem Biss.

Zwiebeln fein würfeln und in Butter glasig dünsten. Mit Mehl bestäuben, dann Rahm und Milch einrühren und zu einer cremigen Sauce einkochen. Käse und Senf zugeben, weiterrühren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Pasta untermengen, mit Trüffelöl verfeinern und in eine Gratinform füllen.

Zutaten für das Topping

  • 60 g Panko

  • 2 EL Butter

  • 2 EL Parmesan

  • 1 TL geräuchertes Paprikapulver

Für das Topping Butter schmelzen und mit Panko, geräuchertem Paprika und Parmesan vermengen. Über die Pasta streuen und im Ofen bei 220 °C ca. 15 Minuten goldbraun überbacken.

