Italienischer Klassiker mal anders

Aubergine-Involtini mit Zitronen, Ricotta und Minze

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Zarte Aubergine mit einer frischen Füllung aus cremigem Ricotta, spritziger Zitrone und aromatischer Minze – leicht, mediterran und voller Geschmack.

Rezept und Zubereitung für 4 Personen

Vorbereitungszeit 30 Min. • Zubereitungszeit 30 Min. • Gesamtzeit 60 Min.

Zutaten für die Auberginen-Involtini

  • 3 Auberginen

  • 400 g Ricotta

  • 2 Bio-Zitronen

  • 4 EL frische Minze

  • 4 EL Parmesan

  • Salz

  • Pfeffer

  • Olivenöl

  • 1 Dose Tomaten

  • 2 EL Honig

Auberginen längs in dünne Scheiben schneiden, salzen, 20 Minuten ziehen lassen, abtupfen und grillen.

Ricotta mit Zitronensaft, -abrieb, gehackter Minze und Parmesan verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auberginenscheiben damit füllen und einrollen.

Für die Sauce Tomaten in einer Pfanne aufkochen, mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Honig verfeinern. In eine Gratinform geben, die Involtini daraufsetzen, mit Parmesan bestreuen und im Ofen bei 220 ° C ca. 15 Minuten überbacken.

