Zarte Aubergine mit einer frischen Füllung aus cremigem Ricotta, spritziger Zitrone und aromatischer Minze – leicht, mediterran und voller Geschmack.

Zutaten für die Auberginen-Involtini

3 Auberginen

400 g Ricotta

2 Bio-Zitronen

4 EL frische Minze

4 EL Parmesan

Salz

Pfeffer

Olivenöl

1 Dose Tomaten

2 EL Honig

Auberginen längs in dünne Scheiben schneiden, salzen, 20 Minuten ziehen lassen, abtupfen und grillen.

Ricotta mit Zitronensaft, -abrieb, gehackter Minze und Parmesan verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Auberginenscheiben damit füllen und einrollen.

Für die Sauce Tomaten in einer Pfanne aufkochen, mit Salz, Pfeffer, Olivenöl und Honig verfeinern. In eine Gratinform geben, die Involtini daraufsetzen, mit Parmesan bestreuen und im Ofen bei 220 ° C ca. 15 Minuten überbacken.