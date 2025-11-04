Drink gefällig?

Old Cuban

Aktualisiert:

Bild: SAT.1 Schweiz

Feine Süße von Rum, frischer Limette und mit einer leicht herben Note von Champagner veredelt - ein ausgewogener Cocktail mit einem Hauch von Luxus.

Rezept und Zubereitung

Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 6 Min. • Gesamtzeit 8 Min.

Zutaten für den Old Cuban

  • 6 cl gereifter, dunkler Rum

  • 2 cl Limettensaft

  • 2 cl Zuckersirup

  • 2 cl Spritzer Angostura Bitters

  • 7 frische Minzblätter

  • 6 cl Champagner oder trockener Schaumwein

  • Eiswürfel

Rum, Limettensaft, Sirup, Bitters und Minze auf Eis kräftig shaken. In eine vorgekühlte Cocktailschale abseihen und mit Champagner auffüllen. Minze als Garnitur hinzufügen.

Hier kommst du zur Folge:

Ganze Folge
KochBar

Ziele & Motivation mit Chrigu Stucki und Mauro Caviezel

Verfügbar auf JoynFolge vom 26.10.2025 • 15 Min • Ab 6

