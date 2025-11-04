Drink gefällig? Old Cuban Aktualisiert: 19.10.2025 • 13:43 Uhr Bild: SAT.1 Schweiz

Feine Süße von Rum, frischer Limette und mit einer leicht herben Note von Champagner veredelt - ein ausgewogener Cocktail mit einem Hauch von Luxus.

Rezept und Zubereitung Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 6 Min. • Gesamtzeit 8 Min.

Zutaten für den Old Cuban 6 cl gereifter, dunkler Rum

2 cl Limettensaft

2 cl Zuckersirup

2 cl Spritzer Angostura Bitters

7 frische Minzblätter

6 cl Champagner oder trockener Schaumwein

Eiswürfel Rum, Limettensaft, Sirup, Bitters und Minze auf Eis kräftig shaken. In eine vorgekühlte Cocktailschale abseihen und mit Champagner auffüllen. Minze als Garnitur hinzufügen.

