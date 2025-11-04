Drink gefällig?
Old Cuban
Aktualisiert:
Feine Süße von Rum, frischer Limette und mit einer leicht herben Note von Champagner veredelt - ein ausgewogener Cocktail mit einem Hauch von Luxus.
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 2 Min. • Zubereitungszeit 6 Min. • Gesamtzeit 8 Min.
Zutaten für den Old Cuban
6 cl gereifter, dunkler Rum
2 cl Limettensaft
2 cl Zuckersirup
2 cl Spritzer Angostura Bitters
7 frische Minzblätter
6 cl Champagner oder trockener Schaumwein
Eiswürfel
Rum, Limettensaft, Sirup, Bitters und Minze auf Eis kräftig shaken. In eine vorgekühlte Cocktailschale abseihen und mit Champagner auffüllen. Minze als Garnitur hinzufügen.
Hier kommst du zur Folge:
Tauche ein in die kulinarische Welt von KochBar
Mehr entdecken
Neue Herausforderungen warten
"Willkommen bei den Reimanns": Abenteuer in der neuen Staffel
Styles für kältere Tage
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im November: Die Outfits der Moderator:innen von heute
28 erfolgreiche Staffeln
"In aller Freundschaft": So gut gelingt der Neueinstieg in die ARD-Serie
Liebe auf den ersten Blick
Erste Liebe: GNTM-Gewinner Moritz hat seine erste Freundin
Exklusives Statement
Abschied von "Sturm der Liebe": Vivien Wulf erklärt ihr Serien-Aus
ZDF-Kultserie feiert Jubiläum
23 Jahre später: Das wurde aus dem "Rosenheim-Cops"-Cast von damals
"JENKE. REPORT."
Jenke von Wilmsdorff trifft Finanz-Influencer: Was steckt hinter Memecoins?
Klassiker mal anders
Spicy Mate Mule
"Uncovered" mit Thilo Mischke
Japan: Warum sich viele Menschen ungeliebt fühlen und alternative Nähe suchen