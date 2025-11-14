So reagiert sie Nach rätselhaftem Lebenszeichen von Nikola Grey: Kim Virginia fühlt sich "ver*rscht" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Rebecca Rudolph, Franziska Hursach, Anna-Maria Hock Kim Virginia und Nikola lernten sich bei "Promis unter Palmen" kennen. Bild: Joyn

Nach Tagen voller Rätselraten um das plötzliche Verschwinden von Nikola Grey meldete sich der Influencer mit einem mysteriösen Post auf Instagram zurück - und das bringt seine Frau Kim Virginia auf die Palme.

+++ Update, 12. November +++

Nach Nikolas Verschwinden: Kim Virginia postet Statement Wenige Tage nachdem Nikola den Baum inklusive Justin-Timberlake-Song "Cry Me A River" in seiner Instagram-Story geteilt hat, meldet sich seine Frau Kim Virginia erneut mit einem Statement zu Wort. Zwischen den beiden herrscht aktuell immer noch Funkstille. "Ich habe bis heute keine einzige Nachricht bekommen. NICHTS!" Weiter macht sie deutlich:

Ganz ehrlich? Ich fühle mich einfach nur ver*rscht. Kim Virginia, November 2025

Nikolas Verhalten könne Kim überhaupt nicht verstehen. Sie müsse sich nun allein um die drei Welpen, das Haus und die Firma kümmern. "Ich überschlage mich mit der Arbeit, nur um am Ende irgendeinen Baum auf Instagram zu sehen?", so Kim. Über seinen Aufenthaltsort habe sie aktuell keinerlei Informationen. "Keine Ahnung, wo er ist. Marrakesch? Irgendwo in Europa? Sonst wo? Ich habe keine Ahnung, was er gerade macht oder wo er sich aufhält", meint sie. Ob das wirklich stimmt? Viele Fans zeigen sich in den sozialen Medien skeptisch gegenüber dem neuesten Kimola-Drama. "Ihr nervt so mit eurem Schauspiel" und "Euch kann man wirklich nichts mehr glauben", schreiben nur zwei von vielen genervten User:innen unter dem letzten gemeinsamen Instagram-Post der beiden.

+++ Update, 10. November 2025 +++

Mysteriöse Instagram-Story von Nikola Grey Nach Tagen voller Sorge und Spekulationen ist Nikola Grey (29), vielen noch unter seinem früheren Namen Nikola Glumac bekannt, überraschend wieder aufgetaucht. Der Social-Media-Star, der tagelang wie vom Erdboden verschluckt schien, meldete sich in seiner Instagram-Story (Account: @nikola_glumac) mit einem einzigen Foto zurück: ein Baum auf einer Wiese, begleitet vom Song "Cry Me A River" von Justin Timberlake. Eine Erklärung zu dem mysteriösen Post? Fehlanzeige. Während Fans und Familie rätselten, wo Nikola steckt, hatte selbst seine Ehefrau Kim Virginia Grey (30), ehemals Hartung, keine Ahnung, wo ihr Mann sich aufhielt. Die Influencerin zeigte sich zuletzt zunehmend besorgt und überlegte sogar, eine Vermisstenanzeige zu erstatten. "Ich dachte nicht, dass er mich mit den Hunden allein lassen würde", erklärte sie außerdem mit Blick auf die gemeinsamen Dalmatinerwelpen, um die sie sich seit seinem Verschwinden allein kümmerte.

Drama pur: Hier eskalierte der Streit zwischen Kim und Nikola Videoclip taff Zoff mit Nikola Glumac: Kim Virginia zieht aus Verfügbar auf Joyn Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Kim Virgina reagiert entgeistert auf Nikolas Story Die unerwartete Rückkehr im Netz sorgt nun für jede Menge Spekulationen. Viele Fans fragen sich, was die Kombination aus Baumfoto und Herzschmerz-Song bedeutet. Handelt es sich um ein Zeichen der Reue, einen Neuanfang oder eine verschlüsselte Botschaft an seine Frau? Kim Virginia hat mittlerweile auf das rätselhafte Lebenszeichen reagiert. Sie repostete das Foto ihres Mannes in ihrer eigenen Instagram-Story (Account: @kimvirginiaa) und schrieb dazu: "Ist das ein schlechter Scherz???". Ob Nikolas rätselhafter Post ein erster Schritt zur Versöhnung ist oder nur neues Drama entfacht - das bleibt vorerst offen, doch eines ist sicher: Bei Kim und Nikola bleibt es spannend.

+++ Update, 7. November 2025 +++

Nach Hochzeit: Nikola ist verschwunden Seit mehreren Tagen ist Nikola Grey verschwunden. Niemand weiß, wo er steckt. Seine Partnerin Kim Virginia Grey schlägt Alarm: Selbst Freunde und Familienmitglieder, die sie kontaktiert habe, hätten keine Ahnung vom Verbleib des Reality-Darstellers.

Ich überlege tatsächlich, heute zur Polizei zu gehen. Kim Virginia via Instagram-Story

Bisher habe sie diesen Schritt aufgeschoben, in der Hoffnung, Nikola würde im Affekt gegangen sein und bald zurückkehren. Besonders belastend: Das Paar hatte sich erst kürzlich drei Dalmatinerwelpen angeschafft.

Ich dachte nicht, dass er mich mit den Hunden allein lassen würde. Kim Virginia

Rätselhafter Vorfall vor dem Verschwinden Die "Beauty & The Nerd"-Teilnehmerin betonte mehrfach, dass "etwas vorgefallen" sei, bevor Nikola verschwand. Details wolle sie jedoch nicht öffentlich machen. Ihr Ziel sei es nicht, Panik auszulösen, solange unklar ist, was passiert ist. Während sie weiter auf Hinweise und mögliche Lebenszeichen ihres Partners hofft, hat Kim derzeit auch privat zu kämpfen: Ihre Welpen werden wegen Giardien, einer Parasitenart im Dünndarm, behandelt. Der Tierarzt habe ihr geraten, sich vorerst von anderen Menschen und Hunden fernzuhalten.

Kim Virginia bei Beauty & The Nerd: Hier die ganze Folge sehen Ganze Folge Beauty & The Nerd Tränen, Beef und eine Prügelei Verfügbar auf Joyn Folge vom 22.08.2024 • 106 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

+++ Ursprüngliche Meldung +++ Überraschung aus Dubai: Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben tatsächlich in der Wüstenstadt geheiratet und die gute Nachricht direkt mit ihren Follower:innen geteilt. Die Reality-Stars feiern aktuell in der Glücksspielstadt und machten ihre Liebe dort offiziell. Verkündet wurde das Eheversprechen in Kims Instagram-Story, in der die Influencerin ihren funkelnden Ring in die Kamera hält und strahlt:

Leute, es ist eine Wifey im Haus. Wir sind jetzt ganz offiziell Mr. und Mrs ... Kim Virginia

Emotionen pur: Von Gezeter bis Glückstränen Welchen gemeinsamen Nachnamen sie tragen werden, verrieten sie noch nicht. Für Kim war es jedenfalls die perfekte Hochzeit - genauso emotional, chaotisch und echt, wie sie sich das gewünscht hatte. In ihren Storys (Instagram-Account @kimvirginiaa) nimmt Kim ihre Fans mit hinter die Kulissen. "Es war Heulerei mit dabei, Zickerei mit dabei, Freudentränen. Aber es war so schön!", erzählt sie lachend. Ein Video zeigt das frisch verheiratete Paar im Auto. Musik auf Anschlag, beide singen leidenschaftlich zu Liebesliedern mit. Danach geht’s ganz unglamourös weiter: Statt Champagner im Hotel holen Kim und Nikola im Supermarkt eine Torte. Unter Neonlicht zwischen Kühlregalen feiern sie ihren großen Moment. Nikola schreibt dazu überglücklich:

Schönster Tag meines Lebens! Ich hab die Liebe meines Lebens geheiratet. Nikola Glumac

Freunde und Fans feiern mit Kim Virginia ist längst ein bekanntes Reality-Gesicht, Nikola machte sich mit TV-Auftritten und Modeljobs ebenfalls einen Namen. Gemeinsam zeigen sie auf Social Media seit Monaten, dass sie ein eingeschworenes Team sind: humorvoll, reiselustig, authentisch. Unter den Gratulant:innen finden sich auch Promi-Freund:innen wie Iris Klein (58), die das spontane Vegas-Abenteuer in den Kommentaren feiern.

Kim Virginia auf Joyn Hier kannst du "Beauty & the Nerd" streamen