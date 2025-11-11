Neue Herausforderung
42 Kilo weniger: Jetzt startet "Sat.1-Frühstücksfernsehen"-Star Martina Reuter ihre Bodybuilding-Transformation
Von Mode-Tipps zur Muskel-Disziplin: Martina Reuter, bekannt aus dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat ihr Leben komplett verändert. Nach einem spektakulären Verlust von 42 Kilo Körpergewicht hat sie sich ein neues Ziel gesetzt - und das führt sie direkt auf die Bodybuilding-Bühne.
Martina Reuter, Moderatorin im "SAT.1-Frühstücksfernsehen", hat eine Transformation hingelegt, die beeindruckt. In nur 18 Monaten nahm die Österreicherin 42 Kilo ab - und das ganz ohne Spritzen oder Medikamente. Stattdessen stellte sie ihre Ernährung um, verzichtete auf Zucker, Alkohol und Kaffee und trainierte täglich 90 Minuten Kraft und Ausdauer.
42 Kilo weniger: Wie die SAT.1-Moderatorin ihr Leben verändert hat
"112 auf 70 Kilo - und das in 18 Monaten", erzählte sie der "BILD"-Zeitung.
Was mit Disziplin, Ernährung und Training möglich ist, ist einfach unglaublich.
Am 17. März zog sie die Reißleine. "Im März 24 war bei mir dieser Punkt im Kopf, wo ich gesagt habe: 'Es reicht! Es geht so nicht mehr weiter'", so Reuter im "SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Talk. Ein Moment, den viele Frauen kennen: Man fühlt sich nicht mehr wohl im eigenen Körper und weiß plötzlich, dass sich etwas ändern muss. Warum gerade dieses Datum? Am Geburtstag ihrer Mutter hat sie ihr Sättigungs-Limit überschritten. Es gab Leberknödelsuppe, Cordon bleu, Apfelstrudel, fünf verschiedene Kuchen, usw.
"An diesem Abend ging es mir so schlecht. […] Mir war kotzübel. Ich habe mich angeschaut und gesagt: 'Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein", erinnert sich die Moderatorin zurück.
Es folgten Taten! Anfangs verlief der Abnehm-Prozess langsam. Martina erzählte niemandem davon. Die Entscheidung begründet die 45-Jährige folgendermaßen: "Weil es alle besser wissen. Jeder gibt dir einen Rat, egal wie die ausschauen - und ich wollte das nicht." Sie entwickelte eine eigene Formel, bei der sie ein Lebensmittel nach dem anderen wegließ - angefangen mit Kaffee. Dass ihr der Verzicht jedoch so schwerfiel, hätte Reuter nicht gedacht. "Ich hatte Kopfweh, hatte Entzugserscheinungen", gesteht sie. Schon nach kurzer Zeit zeigte sich der Erfolg und Martina bekam Komplimente aus ihrem Umfeld. Ab dem Zeitpunkt wurde ihr klar: "Es funktioniert. Mein Plan geht auf."
Ziel gesetzt und erfüllt: Bodybuilding-Premiere für Martina Reuter
Bekannt wurde die 45-Jährige unter anderem als Modeexpertin und Autorin. Mit ihrem Buch "Curvy Me: Die besten Styling-Tipps für Curvys" machte sie Frauen mit Kurven Mut. Heute zeigt sie sich sportlich und durchtrainiert - und stellt sich einer neuen Herausforderung: einem Bodybuilding-Wettbewerb. Genauer gesagt: den Herbstmeisterschaften der ANBF, in der Kategorie "Figur Master 40+".
Nach unzähligen Workouts, Tränen, Rückschlägen, Disziplin, Muskelkater und Willenskraft werde ich im knappen Glitzer-Bikini, mit Hollywood-Make-up und der besten Version meines Lebens zum allerersten Mal auf einer Bodybuilding-Bühne stehen.
Auf Instagram teilte sie ein Vorher-Nachher-Foto: "Ich kann es selbst kaum glauben … Zwischen diesen Bildern liegen 18 Monate - 18 Monate, die mein ganzes Leben verändert haben."
Vor dem Bodybuilding-Wettkampf sagte sie noch: "Ich habe schon jetzt gewonnen - gegen meine Zweifel, gegen meine Ängste, gegen alte Gewohnheiten." Umso glücklicher kann die Moderatorin sein, dass sie bei der ANBF den vierten Platz erreichte.
Das "SAT.1-Frühstücksfernsehen" läuft montags bis freitags von 5:30 bis 10 Uhr sowie am Wochenende von 9 bis 12 Uhr - zu sehen in SAT.1 und auf Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
