Herbst-Styles
"SAT.1-Frühstücksfernsehen" im Oktober: Die Outfits der Moderator:innen von heute
Aktualisiert:von Joyn Redaktion
Style-Highlights im Oktober: Die Moderator:innen des "SAT.1-Frühstücksfernsehen" präsentieren ihre angesagten Looks. Herbstliche Farben und kuschelige Stoffe machen Lust auf die neue Saison.
Von Montag bis Freitag ab 5:30 Uhr und am Wochenende ab 9:00 Uhr
Die Outfits vom 31. Oktober 2025
Marlene:
Bluse: OPUS
Rock: MARC CAIN
Ohrring: PANDORA
Stiefelette: Tamaris
Benji:
Polo: emilio adani
Ina:
Strickshirt: ZABAIONE
Rock: STEILMANN
Caro:
Bluse: DESOTO
Ohrring: sweet deluxe
Jenny:
Kleid & Ohrring: TOP VINTAGE
Domi:
Shirt: MARC CAIN
Short: RIANI
Strumpfhose: FALKE
Christoph:
Anzug: emilio adani
Die Outfits vom 30. Oktober 2025
Marlene:
Langarmshirt: MARC CAIN
Jeans: CAMBIO
Benji:
Polo & Hose: emilio adani
Ina:
Pullover: XANDRES
Caro:
Pullover: MARC CAIN
Hose: MARC AUREL
Jenny:
Pullover: TOP VINTAGE
Hose: MARC AUREL
Ohrringe: CAJOY
Christoph:
Anzug: emilio adani
Hemd: OLYMP
Die Outfits vom 29. Oktober 2025
Marlene:
Kunstlederhose: someday
Pumps: Tamaris
Ohrringe: PANDORA
Armreifen: PANDORA
Jule:
Kleid: TOPVINTAGE
Caro:
Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Jenny:
Kleid: TOPVINTAGE
Ohrringe: TOPVINTAGE
Marlene:
Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Jeans: miss goodlife
Ohrringe: COEUR DE LION
Jule:
Pullover: XANDRES
Rock: heine
Caro:
Bluse: DESOTO
Jenny:
Leo-Overshirt: LECOMTE
Leo-Jeans: LECOMTE
Marlene:
Strickpullover: MARC AUREL
Ohrringe: CAJOY
Benji:
Hemd: ETERNA
Jule:
Shirt: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Rock: frogbox GOES HOLLYWOOD
Ohrringe: CAJOY
Caro:
Polo: MARC CAIN
Jenny:
Strickpullover: XANDRES
Hose: MARC CAIN
Die Outfits vom 26. Oktober 2025
Daniel:
Hemd: ETERNA
Die Outfits vom 25. Oktober 2025
Kyra:
Cardigan: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Marie:
Strickpullover: OBJECT
Leggings: nur die
Ohrring: sweet delux
Die Outfits vom 24. Oktober 2025
Daniel:
Hemd: ETERNA
Philipp:
Anzug: Selected
Rollkragenpullover: Selected
Caro:
Feinstrick: someday
Ohrringe: sweet deluxe
Domi:
Bluse: MARC CAIN
Kunstleder-Rock: KING LOUIE
Sandalen: Steve Madden
Die Outfits vom 23. Oktober 2025
Daniel:
Hemd: ETERNA
Philipp:
Sakko: Selected
Hemd: Q1
Hose: Selected
Bene:
Pullover: Selected
Hose: Selected
Caro:
Bluse: KING LOUIE
Ohrringe: CAJOY
Alina:
Pullover: RIANI
Sneaker: SKECHERS
Caro:
Pullunder: RABE
Bluse: RABE
Jeans: RABE
Karen:
Samtweste: KING LOUIE
Bluse: MARC CAIN
Samthose: KING LOUIE
Ohrringe: sweet deluxe
Die Outfits vom 20. Oktober 2025
Hemd: ETERNA
Sneaker: SKECHERS
Sebastian:
Hemd: Q1
Die Outfits vom 19. Oktober 2025
Karen:
Kleid: KING LOUIE
Benji:
Overshirt: OLYMP
Jenny:
Bluse: RABE
Rock: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Ohrringe: CAJOY
Die Outfits vom 18. Oktober 2025
Karen:
Pulli: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Jeans: CROSS JEANS
Sneaker: Floris van Bommel
Mantel: MARC AUREL
Kyra:
Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Jeans: CROSS JEANS
Jacke: MARC AUREL
Marie:
Pullover: LECOMTE
Jeans: heine
Jacke: OPUS
Karen:
Longsleeve: KING LOUIE
Hose: MARC CAIN
Ohrringe: PANDORA
Ina:
Kleid: COMMA,
Caro:
Pullover: ZABAIONE
Jeans: HAILYS
Ohrringe: CAJOY
Marie:
Blazer: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Rock: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Anna / Gute News:
Sweater: VERBAUDET
Rock: VERBAUDET
Stiefel: APPLE OF EDEN
Kyra:
Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Karen:
Overall: KING LOUIE
Ohrringe: PANDORA
Pumps: Tamaris
Ina:
Bluse: DESOTO
Hose: MARC AUREL
Caro:
Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Die Outfits vom 15. Oktober 2025
Karen:
Kleid: VERBAUDET
Ina:
Pullover: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Rock: LECOMTE
Caro:
Hose: TOPVINTAGE
Ohrringe: elli.
Karen:
Overall: KING LOUIE
Ohrringe: PANDORA
Ina:
Kleid: TOPVINTAGE
Caro:
Bluse: XANDRES
Hose: XANDRES
Ohrringe: elli.
Daniel:
Pullover: ZARA
Ina:
Shirt: RABE
Hose: OPUS
Caro:
Shirt: TOPVINTAGE
Ohrringe: elli.
Die Outfits vom 12. Oktober 2025
Daniel:
Polohemd: ZARA
Simone:
Kleid: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Ohrringe: CAJOY
Die Outfits vom 11. Oktober 2025
Daniel:
Hemd: ZARA
Kyra:
Overall: TOPVINTAGE
Ohrringe: elli.
Sneaker: APPLE OF EDEN
Domi:
Hose: MARC CAIN
Ohrringe: elli.
Daniel:
Over-Jacke: ZARA
T-Shirt: ZARA
Benji:
Over-Shirt: DESOTO
Sneaker: PREMIATA
Ina:
Pullover: MARC AUREL
Fake-Lederhose: MARC CAIN
Domi:
Over-Jacke: COMMA,
Hose: COMMA,
Ohrringe: CAJOY
Anna / Gute News:
Cardigan: Vertbaudet
Jeans: Vertbaudet
Sneaker: APPLE OF EDEN
Karen:
Polohemd: MARC CAIN
Jeans: MARC CAIN
Ohrringe: PANDORA
Benji:
Hemd: DESOTO
Sneaker: PREMIATA
Ina:
Overall: TOPVINTAGE
Bene:
Hemd: DESOTO
Karen:
Bluse: MARC CAIN
Hose: MARC CAIN
Benji:
Polo: ZARA
Hose: DESOTO
Stephanie:
Kleid: TOPVINTAGE
Ohrringe: elli.
Bene:
Overshirt: DESOTO
Hose: DESOTO
Karen:
Kleid: MARC CAIN
Ohrringe: CAJOY
Daniel:
Hemd: ZARA
Stephanie:
Bluse: MARC AUREL
Rock: MARC AUREL
Ohrringe: CAJOY
Bene:
Hemd: ZARA
Jeans: ZARA
Sebastian:
Polo: DESOTO
Die Outfits vom 6. Oktober 2025
Karen:
Shirt: COMMA
Lack-Hose: MARC CAIN
Daniel:
Pullover: ZARA
Stephanie:
Kleid: TOPVINTAGE
Sebastian:
Hemd: DESOTO
Die Outfits vom 5. Oktober 2025
Karen:
Strickpulli: COMMA
Cordhose: COMMA
Ohrringe: COEUR DE LION
Chris:
Pullover: ZARA
Bene:
Hemd: PRINCESS GOES HOLLYWOOD
Olcay:
Sweater: CROSS JEANS
Die Outfits vom 4. Oktober 2025
Karen:
Long-Pulli: HAILYS
Ohrringe: COEUR DE LION
Chris:
Kurz-Sweater: ZARA
Kyra:
Latzhose: TOPVINTAGE
Stiefelette: APPLE OF EDEN
Marie:
Strick-Polo: heine
Shorts: CROSS JEANS
Ohrringe: CAJOY
Die Outfits vom 2. Oktober 2025
Karen:
Hosenanzug: MARC CAIN
Ohrringe: COEUR DE LION
Sneaker: Floris van Bommel
Chris:
T-Shirt & Jeans: ZARA
Caro:
Shirt: ZABAIONE
Jeans: CROSS JEANS
Ohrringe: Cajoy
Bene:
Pullover: XANDRES
Hose: ZARA
Karen:
Kleid: RIANI
Ohrringe: COEUR DE LION
Chris:
T-Shirt & Overshirt: ZARA
Caro:
Shirt: ZABAIONE
Hose: TOP VINTAGE
Ohrringe: Cajoy
Bene:
Langarmshirt: ZARA
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
