Exklusives Interview "SAT.1-Frühstücksfernsehen"- Moderator Benjamin Bieneck gibt wichtigen Tipp für die Partnerwahl Aktualisiert: 07:42 Uhr von lnf Für Moderator Benji braucht es keinen speziellen Tag, um seinem Partner oder seiner Partnerin Liebe zu zeigen. Bild: Christoph Köstlin | Fox - stock.adobe.com

"SAT.1-Frühstücksfernsehen"-Moderator Benjamin Bieneck hält seine Partnerschaft für gewöhnlich privat. Im Exklusiv-Interview verrät er, was eine perfekte Beziehung für ihn ausmacht - und was er von herzförmigen Teelichter-Arrangements hält.

Benji & Alina in Valentinstags-Stimmung Schau dir das Interview jetzt kostenlos auf Joyn an!

Was bedeutet Liebe für Benji? Ehrlichkeit steht für ihn an erster Stelle: "Wir sollten ausnahmslos alle Gedanken, Probleme und Ideen mit dem Partner oder der Partnerin ungefiltert teilen können. Dazu gehört auch, Respekt und Verständnis für die Macken des anderen zu haben. Wenn die nicht mitgeliebt werden können, läuft etwas falsch."

Liebe ist: Kompass sein. Benjamin Bieneck

Bieneck ist überzeugt: Offene Kommunikation kann Missverständnissen und Streit vorbeugen. Man sollte keine Angst haben, dass versehentlich etwas "herausrutscht", wenn der Partner oder die Partnerin ohnehin alles über einen weiß. Abschied: So emotional reagieren Benjamin "Benji" Bienecks Kollegen vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen"

Benjis ultimativer Tipp für die Partnerwahl Der Moderator legt allen, die noch nach der Liebe suchen, ans Herz: "Macht nicht so viele Abstriche!" Jede:r hat eine Vorstellung von seinem idealen Partner oder seiner idealen Partnerin - und je genauer die ist, desto schwieriger ist es, diese Person zu finden. Doch wenn es um Werte wie Ehrlichkeit, Loyalität und Empathie geht, gibt es laut Benji keinen Verhandlungsspielraum. Kollegin Alina Merkau gibt den Rat: "Hört auf euer Bauchgefühl! Tief drinnen wisst ihr doch eigentlich, ob es passt oder nicht." Und Benji ergänzt: "Entweder umarmst du alles, was dieser Mann oder diese Frau hat, oder das ist es nicht." Worin sich beide einig sind: "Versuchen ist immer scheiße." Und wenn man doch mal die falsche Entscheidung getroffen hat und in Liebeskummer versinkt? Benji sieht das pragmatisch: Wer über jemanden hinwegkommen will, müsse sich nur mal vor Augen halten, was für ein "Idiot" das war. Dann sei es relativ einfach. Benjis Meinung? "SAT.1 Frühstücksfernsehen"-Stars Benjamin und Matthias: Das halten sie von der Kitzbüheler High Society

Exklusive Empfehlungen zum Valentinstag Und was hält Benji von großen romantischen Gesten? Beim Gedanken an Rosenblätter und Teelichter verdreht er die Augen. Für ihn sind es die kleinen Dinge, wie ein schönes Essen vorzubereiten oder Sonnenuntergänge anzusehen, die eine Beziehung besonders machen. Oder ein guter Liebesfilm! Und dann darf es gern ein Klassiker sein, wie "Shakespeare in Love" (1998). Gute neuere Liebesfilme sind eher rar, findet Benji, aber "After Forever" hat es doch unter seine Top 5 geschafft. Beide kannst du kostenlos auf Joyn streamen. Übrigens: Benjamins Lieblings-Liebeslied ist "The Rose" aus dem gleichnamigen Film, in dem es um die Allegorie der Liebe als Rose geht, die als kleiner Samen heranwächst, bis sie eine prächtige Blüte trägt.

Eine dramatische Liebesbeziehung "After Forever" jetzt kostenlos auf Joyn streamen