Er sieht sich gefährdet: "heute show"-Star Lutz van der Horst überrascht mit Alkohol-Beichte

Man kennt ihn bissig-schlagfertig mit seinem Kollegen Fabian Köster bei der "ZDF heute-Show": Moderator Lutz van der Horst. Jetzt schockiert er nicht nur Barbara Schöneberger mit einem ernsten Geständnis.

Erst in der letzten "Schlag den Star"-Sendung hat Lutz van der Horst für eine Sensation mit seinem Kollegen Fabian Köster gesorgt, wie es sie bei der Sendung noch nie gab. Doch so erfolgreich der ZDF-Reporter aktuell wirken mag, so war er nicht immer. Im Oktober dieses Jahres veröffentlichte er seinen Roman "Konfetti-Blues". Gearbeitet hat er an dem Roman jedoch bereits 20 Jahre.

Lutz van der Horst mit emotionaler Beichte Im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" von Barbara Schöneberger offenbart er, wie es ihm zu der Zeit ging, als er den Roman begann. Während er heute nur noch ab und zu zum Alkohol greift, war das vor 20 Jahren anders.

Ich kann jetzt nicht von mir behaupten, ich wäre nicht gefährdet, was Alkohol angeht. Es gibt schon Phasen, wo ich mich darin verlieren kann. Lutz van der Horst überrascht mit Alkohol-Beichte

Eine Beichte, die Schöneberger sprachlos zurücklässt, denn damit hätte sie nicht gerechnet. Gleichzeitig gibt der 50-Jährige an, dass er bereits seit 14 Tagen keinen Alkohol mehr getrunken habe. Auch wenn er aktuell damit kein Problem zu haben scheint, bleibt es ihm im Hinterkopf. Du möchtest den "heute-Show"-Moderator in der spektakulären Aufholjagd bei "Schlag den Star" sehen? Die ganze Folge kannst du jederzeit bei Joyn streamen.