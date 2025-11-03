Spanien auf dem Teller
Der mediterrane Genuss: Sobrasada Eggs Benedict
Aktualisiert:
René Schudel inspiriert in der neuen Staffel "Schudel's Food Stories" mit dieser leckeren Variation der Eggs Benedict.
Rezept und Zubereitung für 4 Personen
Vorbereitungszeit 15 Min. • Zubereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 60 Min.
Zutaten für die gerösteten Peperoni
Zeit: 20 Minuten
2 Stück rote Peperoni
2 EL Olivenöl
2 große Prisen grobes Meersalz
Peperoni waschen, gut trocknen und über dem Feuer oder unter dem Backofengrill rösten, die Haut soll sich dabei schwarz verfärben. Peperoni schälen, entkernen und in Stücke schneiden. Mit Olivenöl beträufeln und mit grobem Meersalz bestreuen.
Zutaten für die Sobrasada
Zeit: 20 Minuten
1 Stück Sobrasada
1 Stück Baguettebrot
4 EL Olivenöl
125 g Geissfrischkäse
etwas Schnittlauch
4 EL flüssiger Honig
Sobrasada schälen, in Stücke schneiden und leicht zerdrücken, sodass eine Art Burger-Patties entstehen. Die Hälfte des Olivenöls in eine Bratpfanne geben, erhitzen und die Sobrasada-Patties darin braten. Baguettebrot längs halbieren und in Stücke schneiden. Diese mit dem restlichen Olivenöl beträufeln und in einer heißen Bratpfanne kurz rösten. Schnittlauch in feine Röllchen schneiden. Brotscheiben mit Geissfrischkäse bestreichen und mit Peperoni-Stücken und Sobrasada belegen. Etwas Honig darauf verteilen, je ein pochiertes Ei und etwas Sauce Hollandaise darüber geben und mit Schnittlauch bestreut servieren.
Die Folge zum Rezept streamen
Zutaten für die pochierten Eier
Zeit: 10 Minuten
4 Stück frische Eier
2 Liter kochendes Wasser
Wasser in einem weiten Topf aufkochen. Eier sorgfältig einzeln in eine Tasse aufschlagen und ins leicht köchelnde Wasser gleiten lassen. Dabei das Wasser im Kreis rühren, sodass sich das Eiweiss um das Eigelb legt. Ca. 3-4 Minuten ziehen lassen und dann das Ei vorsichtig mit einer Schaumkelle aus dem Wasser heben. Mit den restlichen Eiern gleich verfahren.
Zutaten für die Sauce Hollandaise
2 große Eier
2 Spritzer Zitronensaft
2 Prisen Meersalz
1 Prise Pfeffer
Butter in einem kleinen Topf schmelzen. Eier sorgfältig trennen. Eigelbe mit dem Zitronensaft und Salz in eine Schüssel geben und verquirlen. Eiweiße anderweitig verwenden. Heiße Butter langsam zum Eigelb geben, dabei mit dem Schwingbesen kräftig rühren, bis die Sauce bindet und die gewünschte Konsistenz aufweist.
Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise
Mehr entdecken
"Uncovered" mit Thilo Mischke
Japaner fühlen sich am wenigsten geliebt: Warum ist das so?
"Uncovered" mit Thilo Mischke
"Uncovered": Kollektive Einsamkeit - Warum Japaner so allein sind
"JENKE. REPORT."
Jenke startet eigenen Memecoin – aber kann er damit reich werden?
"Kein Grund"
Nach Trennung: Sara Kulka lehnt Scheidung vom Vater ihrer Kinder klar ab
Was schaut der Grusel-Autor?
Für kalte Tage: Stephen King empfiehlt diese 10 Filmklassiker
Porträt
Muriel Baumeister: So sah der "Spreewaldklinik"-Star vor 33 Jahren aus
Leicht verdientes Geld?
"Galileo" nimmt Dropshipping unter die Lupe: Wird man mit dem Online-Business reich?
Free-TV-Premiere
Filmtipp für heute Abend: Bully Herbigs Mediensatire "Tausend Zeilen"
Der große Überblick
"Hochzeit auf den ersten Blick": Wer lebt 2025 noch zusammen, wer ist getrennt?