Frühlingsgenuss pur: Wilde Spargel

Frühling bedeutet Spargelzeit und René Schudel zeigt, was für ein leckeres Gericht mit diesem Gemüse kreiert werden kann. Das Rezept zum Nachkochen aus der zweiten Folge der neuen Staffel "Schudel's Food Stories".

Rezept und Zubereitung für 2 Personen Vorbereitungszeit 30 Min. • Zubereitungszeit 45 Min. • Gesamtzeit 75 Min.

Zutaten für den Wilden Spargel 250 g wilder Spargel

2 EL Olivenöl

2 Prisen Fleur de Sel

1 hartgekochtes Ei

2 EL Kapern Wasser aufkochen und Spargeln ganz kurz darin blanchieren. Herausheben, gut abtropfen und noch warm mit Olivenöl übergiessen und mit Fleur de Sel würzen. Ei schälen und grob hacken. Zusammen mit den Kapern über den Spargel geben.

Zutaten für den Fenchelsalat 2 Stück Fenchelknollen

2 Stück Orangen

3 Prisen Salz

1 Prise Zucker

3 EL Olivenöl

3 Zweige Fenchelkraut Fenchel halbieren, Strunk entfernen und in feinste Streifen schneiden. Orangenschale mit einem scharfen Messer mitsamt weisser Haut vom Fruchtfleisch schneiden. Orange anschliessend filetieren, dabei den Saft auffangen. Den Saft zum Fenchel geben, mit Salz und Zucker würzen und ca. 20 Minuten marinieren lassen. Orangenfilets zum Fenchel geben und mit Olivenöl abschmecken. Fenchelkraut zupfen und über den Salat geben.

Zutaten für die Seezunge 1 Seezunge, fangfrisch

2 TL Herbamare Kräutersalat

3 EL Olivenöl

2 Stück Knoblauchzehen Seezunge von der Haut lösen, Kopf und Seiten wegschneiden und von Fisch beidseitig mit Herbamare Kräutersalz salzen. Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Knoblauchzehen eingeben. Fisch 2-3 Minuten anbraten, wenden und je nach Dicke fertig braten. Gebratene Seezunge mit Zwiebel-Topping servieren.

Zutaten für die Sardinen-Mayo 1 Eigelb

1 Knoblauchzehe

1 dl Raps- oder Sonnenblumenöl

2 Stück Sardinenfilets Eigelb in einen Mörser geben und mit der geschälten Knoblauchzehe gut verrühren resp. vermörsern. Öl in feinem Strahl unter ständigem Rühren dazu gießen und bis zur gewünschten Konsistenz weiterrühren. Mit wenig Zitronensaft abschmecken. Sardinen fein hacken, zur Mayonnaise geben und nochmals kurz durchrühren.

Zutaten für das Topping 1 Stück Zwiebel

1 Stück Zitrone Zwiebel schälen und in sehr feine Ringe schneiden. Zitrone auspressen und die Zwiebelringe im Zitronensaft 30 Minuten marinieren. Zwiebeln aus dem Saft heben, gut abtropfen und auf den gebratenen Fisch geben.