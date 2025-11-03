Burger mal anders Gua Bao: Taiwanisches Rezept aus "Schudel's Food Stories" Aktualisiert: 20.11.2024 • 15:00 Uhr Bild: ProSieben

Die taiwanische Burger-Variante "Gua Bao" besteht aus geschmortem Schweinefleisch und gedämpften Brötchen. Sie gilt als wahres Geschmackserlebnis. Das Rezept gibt es hier.

Rezept und Zubereitung Vorbereitungszeit 75 Min. • Zubereitungszeit 150 Min.

Zutaten für Gao Bao Buns 350 g Mehl

10 g frische Hefe

2 EL Zucker

175 ml lauwarmes Wasser

2 EL Sonnenblumenöl

0,5 TL Salz

2 EL Öl

Backpapier Mehl in eine grosse Schüssel geben. Hefe mit Zucker im Wasser auflösen, mit dem Öl zum Mehl geben. Salz beigeben und zu einem glatten elastischen Teig kneten. Schüssel mit einem feuchten Tuch abdecken und an der Wärme mind. 30 Minuten gehen lassen. Teig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche ca. 2 cm dick auswallen, mit Hilfe eines runden Ausstechers runde Brötchen ausstechen. Oberflächen der ausgestochenen Brötchen mit Öl bestreichend, damit die Brötchen nicht kleben und anschliessend in der Mitte einmal locker falten. Teiglinge auf Backpapier geben und in ein Bambus-Dampfkorb legen. Diesen zugedeckt auf eine Pfanne mit kochendem Wasser stellen und ca. 12-15 Minuten dämpfen. Deckel dabei nicht öffnen, sonst fallen die Buns in sich zusammen. TIPP: Falls kein Dampfkorb vorhanden ist: In einem grossen Topf Wasser zum Kochen bringen. Ein Kuchengitter auf den Topf legen, zwei Teiglinge mit den Backpapierstücken daraufsetzten und mit einer grossen Schüssel abdecken. Ca. 20 Minuten dämpfen.

Zutaten für Pak Choi 300 g Pak Choi

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

50 ml Reisessig

25 g Zucker

5 g Salz

100 ml Wasser Pak Choi in sehr feine Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen. Zwiebel halbieren und in feine Streifen scheiden, Knoblauch fein würfeln. Mit Zucker und Reisessig in einer kleinen Pfanne kurz aufkochen. Salz beigeben. Pak Choi beigeben, gut durchrühren und warm marinieren lassen.

Zutaten für Sweet Chilli Sauce 1 Stück rote Chilischote

1 EL Meersalz

ein viertel Stück Sternanis

4 EL Zucker

4 EL Wasser

4 EL Reisessig Chilischoten klein schneiden, mit dem Salz und dem Sternanis-Samen in den Mörser geben und fein mörsern. Zucker, Wasser und Reisessig aufkochen, über die Chilis giessen und etwas ziehen lassen.

Zutaten für Schmorfleisch 1 kg Schweinebauch ohne Schwarte

2 EL Erdnussöl

2 EL Kandiszucker

4 Stück Sternanis

75 ml Reiswein (Sake)

150 ml Sojasauce

1 Liter heißes Wasser

30 g Ingwer

2 Knoblauchzehen

2 Frühlingszwiebeln

2 EL gesalzene Erdnüsse

3 Stängel Kroiander Schweinebauch 2-3 cm gross würfeln. Öl in einem grossen Topf erhitzen und den Fleischwürfel darin scharf anbraten. Kandiszucker im Mörser fein zermahlen und über das Fleisch streuen und kurz karamellisieren. Sternanis beigeben. Mit Reiswein ablöschen, Sojasauce dazugeben und mit Wasser auffüllen, bis das Fleisch knapp bedeckt ist. Bei kleiner Hitze mit geschlossenem Deckel mindestens 2 Stunden schmoren lassen. Ab und zu durchrühren. Kurz vor Ende der Garzeit Ingwer schälen und fein reiben. Knoblauch schälen und fein hacken. Frühlingszwiebel in feine Streifen schneiden. Alles zum Schmorfleisch geben und gut vermengen. Zum Füllen die Brötchen aufklappen, etwas Chilisauce in die Brötchen streichen, Fleisch und Pack Choi darin anrichten und mit Erdnüssen und Koriander bestreuen.

