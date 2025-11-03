Lauch-Speck-Ravioli

Beim Gemüsebauer Wyssa wird René Schudel zu diesem appetitlichen Menu inspiriert. Das Rezept mit Lauch und Speck gibt es hier.

Zutaten für den Ravioli Teig

290 g Mehl

2 Prisen Salz

3 Eier

1 EL Olivenöl

Für den Teig das Mehl mit dem Salz in eine Schüssel geben, mischen und in der Mitte eine kleine Mulde formen. Eier und Olivenöl in die Mulde geben und Teig von der Mitte her anrühren. Zu einem elastischen Teig kneten. Teig mit einem feuchten Tuch abgedeckt mind. 30 Minuten ruhen lassen.

Ravioliteig in Portionen teilen. Diese stufenweise durch die Teigmaschine drehen, bis zu einer Dicke von 1-2 mm. Jeweils ein TL Füllung mit etwas Abstand auf einen Teigstreifen geben. Mit einem zweiten Teigstreifen vorsichtig decken, dabei darauf achten, dass keine Luft eingeschlossen wird. Teig leicht andrücken, mit Hilfe von zwei runden Ausstechern die Füllung zuerst mit dem kleineren Ausstecher leicht andrücken und mit dem zweiten grösseren Ausstecher die Ravioli ausstechen.

Ravioli in heissem Salzwasser ca. 5 Minuten ziehen lassen.