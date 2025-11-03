Ganz schön edel
Rindsfilet Milanese
Aktualisiert:
Das Filet gilt als edelstes Stück vom Rind und kommt oft vom Grill oder als Carpaccio daher. René macht es mal anders und paniert es wie ein Schnitzel.
Rezept und Zubereitung
Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 60 Min.
Zutaten für Rindsfilet Milanese
360 g Rindfleisch, Filet oder Hüfte
4 Prisen Herbamare Chilisalz
50 g Greyerzer
50 g Appenzeller
50 g Vacherin Fribourgeois
2 Eier
1 TL Dijon-Senf
50 g Panko
4 EL Sonnenblumenöl
25 g Zucker
Fleisch in 2 Tranchen schneiden, zwischen Klarsichtfolie sorgfältig dünn klopfen und beidseitig salzen. Greyerzer und Appenzeller grob reiben. Vacherin fein würfeln. Eier in einen Teller aufschlagen, verquirlen und Senf unterrühren. Panko in eine flache Schale oder einen tiefen Teller geben. Schnitzel zuerst durch die Eimischung ziehen und anschliessend beidseitig im Panko drehen. Brösel gut andrücken. Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Butter beigeben und Schnitzel je Seite 2-3 Minuten braten, bis die Panade goldbraun ist. Sobald die Schnitzel gewendet werden, Käse darauf verteilen und zugedeckt fertig braten.
Zutaten für Pesto
2 Eier
1 Bund italienische Petersilie
1 Knoblauchzehe
2 grosse Prisen grobes Meersalz
4 Zweige Basilikum
Olivenöl
Eier im heissen Wasser hart kochen. Eier aus dem Wasser heben und auskühlen lassen. Petersilienblätter von den Stielen zupfen und grob hacken. Knoblauchzehe schälen und in feine Scheiben schneiden. Beides mit Meersalz in einen Mörser geben und gut anmörsern. Basilikumblätter ebenfalls von den Stielen zupfen und grob hacken. Mit dem Olivenöl zur Petersilie geben und alles miteinander vermörsern. Abgekühlte Eier schälen, aufbrechen und Eigelb herauslösen. Eiweiss fein hacken, zum Pesto geben und gut vermengen.
Zutaten für Menü-Salat
2 grosse Ochsenherztomaten
1 kleiner Eisbergsalat
2 EL Aceto Balsamico
4 EL Olivenöl
2 Prisen Fleur de sel
2 Prisen Pfeffer
Stielansatz der Tomaten entfernen und Tomaten anschliessend auseinander brechen. Äussere Blätter vom Eisbergsalat entfernen und Salat anschliessend in Stück brechen. Zusammen mit den Tomaten auf Tellern anrichten. Zuerst mit Aceto Balsamico, dann mit Olivenöl beträufeln. Mit Fleur de sel und schwarzem Pfeffer würzen.
Zutaten für Quetschkartoffeln
500 g Frühkartoffeln
1 EL Meersalz
1 EL Olivenöl
2 Prisen grobes Meersalz
2 Prisen Pfeffer
Kartoffeln in reichlich Salzwasser je nach Grösse 20-30 Minuten kochen. Wasser abgiessen und Kartoffeln abdampfen lassen. Kartoffeln mit der Handfläche oder mithilfe eines Glases flach drücken. Kartoffeln mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Pesto darauf verteilen und Eigelb darüber bröseln. Nach Belieben wenig Zitronensaft darüber träufeln.
Die Folge zum Rezept streamen
Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise
Mehr entdecken
"Uncovered" mit Thilo Mischke
Japaner fühlen sich am wenigsten geliebt: Warum ist das so?
"Uncovered" mit Thilo Mischke
"Uncovered": Kollektive Einsamkeit - Warum Japaner so allein sind
"JENKE. REPORT."
Jenke startet eigenen Memecoin – aber kann er damit reich werden?
"Kein Grund"
Nach Trennung: Sara Kulka lehnt Scheidung vom Vater ihrer Kinder klar ab
Was schaut der Grusel-Autor?
Für kalte Tage: Stephen King empfiehlt diese 10 Filmklassiker
Porträt
Muriel Baumeister: So sah der "Spreewaldklinik"-Star vor 33 Jahren aus
Leicht verdientes Geld?
"Galileo" nimmt Dropshipping unter die Lupe: Wird man mit dem Online-Business reich?
Free-TV-Premiere
Filmtipp für heute Abend: Bully Herbigs Mediensatire "Tausend Zeilen"
Der große Überblick
"Hochzeit auf den ersten Blick": Wer lebt 2025 noch zusammen, wer ist getrennt?