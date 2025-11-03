Ganz schön edel Rindsfilet Milanese Aktualisiert: 15.11.2023 • 15:28 Uhr Bild: ProSieben

Das Filet gilt als edelstes Stück vom Rind und kommt oft vom Grill oder als Carpaccio daher. René macht es mal anders und paniert es wie ein Schnitzel.

Rezept und Zubereitung Vorbereitungszeit 45 Min. • Zubereitungszeit 60 Min.

Zutaten für Rindsfilet Milanese 360 g Rindfleisch, Filet oder Hüfte

4 Prisen Herbamare Chilisalz

50 g Greyerzer

50 g Appenzeller

50 g Vacherin Fribourgeois

2 Eier

1 TL Dijon-Senf

50 g Panko

4 EL Sonnenblumenöl

25 g Zucker Fleisch in 2 Tranchen schneiden, zwischen Klarsichtfolie sorgfältig dünn klopfen und beidseitig salzen. Greyerzer und Appenzeller grob reiben. Vacherin fein würfeln. Eier in einen Teller aufschlagen, verquirlen und Senf unterrühren. Panko in eine flache Schale oder einen tiefen Teller geben. Schnitzel zuerst durch die Eimischung ziehen und anschliessend beidseitig im Panko drehen. Brösel gut andrücken. Öl in einer Bratpfanne erhitzen, Butter beigeben und Schnitzel je Seite 2-3 Minuten braten, bis die Panade goldbraun ist. Sobald die Schnitzel gewendet werden, Käse darauf verteilen und zugedeckt fertig braten.

Zutaten für Pesto 2 Eier

1 Bund italienische Petersilie

1 Knoblauchzehe

2 grosse Prisen grobes Meersalz

4 Zweige Basilikum

Olivenöl Eier im heissen Wasser hart kochen. Eier aus dem Wasser heben und auskühlen lassen. Petersilienblätter von den Stielen zupfen und grob hacken. Knoblauchzehe schälen und in feine Scheiben schneiden. Beides mit Meersalz in einen Mörser geben und gut anmörsern. Basilikumblätter ebenfalls von den Stielen zupfen und grob hacken. Mit dem Olivenöl zur Petersilie geben und alles miteinander vermörsern. Abgekühlte Eier schälen, aufbrechen und Eigelb herauslösen. Eiweiss fein hacken, zum Pesto geben und gut vermengen.

Zutaten für Menü-Salat 2 grosse Ochsenherztomaten

1 kleiner Eisbergsalat

2 EL Aceto Balsamico

4 EL Olivenöl

2 Prisen Fleur de sel

2 Prisen Pfeffer Stielansatz der Tomaten entfernen und Tomaten anschliessend auseinander brechen. Äussere Blätter vom Eisbergsalat entfernen und Salat anschliessend in Stück brechen. Zusammen mit den Tomaten auf Tellern anrichten. Zuerst mit Aceto Balsamico, dann mit Olivenöl beträufeln. Mit Fleur de sel und schwarzem Pfeffer würzen.

Zutaten für Quetschkartoffeln 500 g Frühkartoffeln

1 EL Meersalz

1 EL Olivenöl

2 Prisen grobes Meersalz

2 Prisen Pfeffer Kartoffeln in reichlich Salzwasser je nach Grösse 20-30 Minuten kochen. Wasser abgiessen und Kartoffeln abdampfen lassen. Kartoffeln mit der Handfläche oder mithilfe eines Glases flach drücken. Kartoffeln mit Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Pesto darauf verteilen und Eigelb darüber bröseln. Nach Belieben wenig Zitronensaft darüber träufeln.

Die Folge zum Rezept streamen Ganze Folge Schudel's Food Stories Schudel's Food Stories - Rindsfilet Milanese Verfügbar auf Joyn Folge vom 28.09.2022 • 11 Min Link kopieren Teilen