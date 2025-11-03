Wanderteller
Aktualisiert:
Ein Tag in den Bergen tut gut und lüftet den Kopf. Die Schynige Platte in den Berner Alpen ist nicht nur Ausgangspunkt für viele Wanderungen, sondern auch ein perfektes Plätzchen zum Kochen. In der Bergwiese setzt René einen Topf Wasser auf und macht frische Spätzli – direkt aus dem Rucksack versteht sich. Mit Birnen und Rehschnitzel entsteht ein "Zvieri-Plättli" mit Aussicht.
Rezept und Zubereitung
Zubereitungszeit 75 Min.
Zutaten für Rehschnitzel
4 Stück Rehhuftschnitzel
4 Prisen Herbamare Kräutersalz
2 EL Öl
1 handvoll Eierschwämmli, geputzt
Rehhuftschnitzel würzen und in wenig Öl in der heissen Bratpfanne beidseitig ca. 2 Minuten braten. Eierschwämmli beigeben und mitbraten.
Zutaten für Gin-Rahmsauce
1 Lorbeerblatt
6 Wacholderbeeren
10 schwarze Pfefferkörner
4 EL Gin
1 Schalotte
1 Knoblauchzehe
2 EL Olivenöl
2 handvoll Eierschwämmli, geputzt
2 EL Pastawasser
1 dl Vollrahm
Saft einer halben Zitrone
0,5 TL Senf
1 Prise Herbamare Kräutersalz
Lorbeerblatt mit den Wacholderbeeren und den Pfefferkörnern in einen Behälter geben. Gin darüber giessen und marinieren lassen. Schalotte und Knoblauchzehe schälen. Schalotte halbieren und in feine Streifen schneiden. Knoblauch fein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen, Eierschwämmli beigeben und scharf anbraten. Schalotten und Knoblauch beigeben und kurz mitbraten. Tomatenmark beigeben und kurz andünsten. Mit wenig Pastawasser ablöschen und Rahm beigeben. Mit etwas Zitronensaft und Senf abschmecken. Zum Schluss marinierten Gin beigeben und nach Belieben mit wenig Salz abschmecken.
Zutaten für Rohschinken-Birnen
1 Birne, festfleischig
100 g Rohschinken
Birne in Scheiben schneiden. Mit dem Rohschinken umwickeln und in der heissen Pfanne beidseitig knusprig braten.
Zutaten für Quarkspätzli
250 g Mehl
1 TL Herbamare Kräutersalz
1 Prise Muskatnusspulver
250 g Quark
4 Eier
2 EL Öl
Mehl mit dem Salz in einer Schüssel mischen. Quark und Eier beigeben und zu einem Teig verrühren. Wasser aufkochen. Teigmasse in einen Einwegspritzsack füllen und über eine Kelle ins heisse Wasser streifen. Spätzli aufsteigen lassen und anschliessend abschöpfen. Öl in einer Bratpfanne heiss werden lassen und Spätzli kurz darin anbraten. Mit Gin-Rahmsauce, Rehschnitzel und Speck-Birnen servieren.
Die Folge zum Rezept streamen
Begleite René Schudel auf seiner kulinarischen Reise
Mehr entdecken
"Uncovered" mit Thilo Mischke
Japaner fühlen sich am wenigsten geliebt: Warum ist das so?
"Uncovered" mit Thilo Mischke
"Uncovered": Kollektive Einsamkeit - Warum Japaner so allein sind
"JENKE. REPORT."
Jenke startet eigenen Memecoin – aber kann er damit reich werden?
"Kein Grund"
Nach Trennung: Sara Kulka lehnt Scheidung vom Vater ihrer Kinder klar ab
Was schaut der Grusel-Autor?
Für kalte Tage: Stephen King empfiehlt diese 10 Filmklassiker
Porträt
Muriel Baumeister: So sah der "Spreewaldklinik"-Star vor 33 Jahren aus
Leicht verdientes Geld?
"Galileo" nimmt Dropshipping unter die Lupe: Wird man mit dem Online-Business reich?
Free-TV-Premiere
Filmtipp für heute Abend: Bully Herbigs Mediensatire "Tausend Zeilen"
Der große Überblick
"Hochzeit auf den ersten Blick": Wer lebt 2025 noch zusammen, wer ist getrennt?