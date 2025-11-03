Wanderteller Aktualisiert: 15.11.2023 • 15:44 Uhr Bild: ProSieben

Ein Tag in den Bergen tut gut und lüftet den Kopf. Die Schynige Platte in den Berner Alpen ist nicht nur Ausgangspunkt für viele Wanderungen, sondern auch ein perfektes Plätzchen zum Kochen. In der Bergwiese setzt René einen Topf Wasser auf und macht frische Spätzli – direkt aus dem Rucksack versteht sich. Mit Birnen und Rehschnitzel entsteht ein "Zvieri-Plättli" mit Aussicht.

Rezept und Zubereitung Zubereitungszeit 75 Min.

Zutaten für Rehschnitzel 4 Stück Rehhuftschnitzel

4 Prisen Herbamare Kräutersalz

2 EL Öl

1 handvoll Eierschwämmli, geputzt Rehhuftschnitzel würzen und in wenig Öl in der heissen Bratpfanne beidseitig ca. 2 Minuten braten. Eierschwämmli beigeben und mitbraten.

Zutaten für Gin-Rahmsauce 1 Lorbeerblatt

6 Wacholderbeeren

10 schwarze Pfefferkörner

4 EL Gin

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

2 EL Olivenöl

2 handvoll Eierschwämmli, geputzt

2 EL Pastawasser

1 dl Vollrahm

Saft einer halben Zitrone

0,5 TL Senf

1 Prise Herbamare Kräutersalz Lorbeerblatt mit den Wacholderbeeren und den Pfefferkörnern in einen Behälter geben. Gin darüber giessen und marinieren lassen. Schalotte und Knoblauchzehe schälen. Schalotte halbieren und in feine Streifen schneiden. Knoblauch fein hacken. Öl in einer Pfanne erhitzen, Eierschwämmli beigeben und scharf anbraten. Schalotten und Knoblauch beigeben und kurz mitbraten. Tomatenmark beigeben und kurz andünsten. Mit wenig Pastawasser ablöschen und Rahm beigeben. Mit etwas Zitronensaft und Senf abschmecken. Zum Schluss marinierten Gin beigeben und nach Belieben mit wenig Salz abschmecken.

Zutaten für Rohschinken-Birnen 1 Birne, festfleischig

100 g Rohschinken Birne in Scheiben schneiden. Mit dem Rohschinken umwickeln und in der heissen Pfanne beidseitig knusprig braten.

Zutaten für Quarkspätzli 250 g Mehl

1 TL Herbamare Kräutersalz

1 Prise Muskatnusspulver

250 g Quark

4 Eier

2 EL Öl Mehl mit dem Salz in einer Schüssel mischen. Quark und Eier beigeben und zu einem Teig verrühren. Wasser aufkochen. Teigmasse in einen Einwegspritzsack füllen und über eine Kelle ins heisse Wasser streifen. Spätzli aufsteigen lassen und anschliessend abschöpfen. Öl in einer Bratpfanne heiss werden lassen und Spätzli kurz darin anbraten. Mit Gin-Rahmsauce, Rehschnitzel und Speck-Birnen servieren.

