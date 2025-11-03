Gulasch, Pesto und Co.
Zuckerrübe im Salzteig und mehr: Alle aktuellen Rezepte aus "Schudel's Food Stories"
Aktualisiert:
Mitten auf dem Feld feuert René ein und schmort eine Zuckerrübe im Salzteig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Rübe ist äusserst geschmackvoll und macht nicht nur als Beilage eine gute Figur.
Rezept und Zubereitung
Zutaten für Zuckerrübe im Salzteig
1 grosse Zuckerrübe
500 g Mehl
500 g grobes Meersalz
3 EL Currypulver
3 Eier
etwas Wasser
8 Scheiben Coppa
Zuckerrübe gut putzen. Mehl, Salz und Currypulver in eine Schüssel geben und mischen. Eier beigeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Teig zu einem grossen Rechteck auswallen und Zuckerrübe darin satt einpacken. Teig gut verschliessen, mit Wasser bestreichen und mit einem Messer einigen Schlitze in den Teig ritzen, damit der Dampf entweichen kann. Rübe im Teig in einem zugedeckten Topf über dem Feuer ca. 2 Stunden backen (ca. 160°C).
Coppa in der heissen Bratpfanne kurz braten. Aus der Pfanne nehmen und abtropfen.
Teig mit einem scharfen Messer horizontal aufschneiden und Deckel abheben. Rübe herausheben und längs vierteln. Mit Pesto (siehe unten) und Coppa garnieren und mit Gulasch und gerösteten Brotscheiben servieren.
Zutaten für Kürbiskernpesto
5 EL Kürbiskerne
einen halben Bund italienische Petersilie
einen halben Bund Dill
2 Zweige Estragon
4 EL Olivenöl
1 Knoblauchzehe, gescheibelt
geriebener Parmesan
Abrieb einer halben Zitrone
2 Prisen Herbamare Kräutersalz
einige Chili-Flakes
1 Schluck Essig
2 Schluck Kürbiskernöl
Kürbiskerne in einer Bratpfanne ohne Zugabe von Fett rösten. Petersilie, Dill und Estragon von den Stielen zupfen und zusammen mit den gerösteten Kernen in den Mörser geben und grob zermörsern. Knoblauch, Parmesan, Zitronenabrieb und Olivenöl beigeben und weitermörsern. Mit Chilif-Fakes und Herbamare Kräutersalz, Essig und Kürbiskernöl abschmecken.
Zutaten für Wildscheingulasch
1 kg Wildschweinschulter, gewürfelt
3 Zwiebeln
5 EL Olivenöl
4 EL Paprikapulver
2 EL Herbamare Kräutersalz
1 TL Kümmel
Abrieb einer Zitrone
3 Knoblauchzehen, fein gehackt
Zwiebeln schälen und in Streifen schneiden. In einem Topf im heissen Öl andünsten. Mit Paprikapulver bestäuben und nochmals kurz weiter dünsten.
Fleisch kräftig mit Herbamare Kräutersalz würzen. Zu den Zwiebeln in den Topf geben und anbraten. Mit Wasser aufgiessen und Gulasch ca. 1,5 Stunden schmoren lassen.
Gulasch mit Kümmel, Zitronenabrieb und Knoblauch abschmecken.
