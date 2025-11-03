Zuckerrübe im Salzteig und mehr: Alle aktuellen Rezepte aus "Schudel's Food Stories"

Mitten auf dem Feld feuert René ein und schmort eine Zuckerrübe im Salzteig. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Rübe ist äusserst geschmackvoll und macht nicht nur als Beilage eine gute Figur.

Rezept und Zubereitung

Zutaten für Zuckerrübe im Salzteig

1 grosse Zuckerrübe

500 g Mehl

500 g grobes Meersalz

3 EL Currypulver

3 Eier

etwas Wasser

8 Scheiben Coppa

Zuckerrübe gut putzen. Mehl, Salz und Currypulver in eine Schüssel geben und mischen. Eier beigeben und alles zu einem glatten Teig verkneten. Teig zu einem grossen Rechteck auswallen und Zuckerrübe darin satt einpacken. Teig gut verschliessen, mit Wasser bestreichen und mit einem Messer einigen Schlitze in den Teig ritzen, damit der Dampf entweichen kann. Rübe im Teig in einem zugedeckten Topf über dem Feuer ca. 2 Stunden backen (ca. 160°C).

Coppa in der heissen Bratpfanne kurz braten. Aus der Pfanne nehmen und abtropfen.

Teig mit einem scharfen Messer horizontal aufschneiden und Deckel abheben. Rübe herausheben und längs vierteln. Mit Pesto (siehe unten) und Coppa garnieren und mit Gulasch und gerösteten Brotscheiben servieren.