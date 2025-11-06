Drehstart Serie-Liebling kommt zurück: So sehen die "Scrubs"-Stars heute aus Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Annalena Graudenz, Vivien Ulm Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison: Wie sehen die "Scrubs"-Stars heute aus? Bild: imago images / TOUCHSTONE TV / Ronald Grant / Archive Mary Evans

Nach 15 Jahren treffen die Kult-Stars von "Scrubs - Die Anfänger" endlich wieder aufeinander. Über neun Staffeln hinweg sind uns die Figuren ans Herz gewachsen, mit Humor, Drama und ganz viel Herz begeisterten sie die Fans - nun vereint sich der Original-Cast erstmals wieder für die Arbeit am Reboot.

Die Dreharbeiten für das "Scrubs"-Revival haben gestartet. In dem Instagram-Video siehst du, wie der frühere Cast heute aussieht.

"Scrubs"-Reboot: Original-Cast wieder vereint - erstes Foto der Leseprobe Die kultige Krankenhaus-Serie "Scrubs" bekommt mit dem angekündigten Reboot neues Leben eingehaucht. Nach fast 15 Jahren Pause hat sich der Original-Cast erstmals Ende September wieder zu einer gemeinsamen Leseprobe getroffen - und das Foto sorgt bereits jetzt für Nostalgie pur. Mit dabei (v. l. n. r.): Serien-Schöpfer Bill Lawrence sowie die Stars Donald Faison, Sarah Chalke, Zach Braff, Judy Reyes und John C. McGinley.

Der US-Sender ABC hatte bereits im Sommer grünes Licht gegeben und die Neuauflage direkt in Serie bestellt. Im Zentrum stehen wieder Jonathan Michael "J.D." Dorian (Zach Braff) und Christopher Turk (Donald Faison). Viel hat sich im Krankenhaus-Alltag verändert - moderne Medizin, neue Generationen von Assistenzärzt:innen -, doch die legendäre Bromance der beiden Publikumslieblinge soll erhalten bleiben. Neben bekannten Gesichtern werden auch neue Figuren in den Fluren des Sacred-Heart-Krankenhauses den Reboot mit Leben füllen - mit gewohnt schrägem Humor, emotionalen Momenten und der typischen Prise Melancholie. Bill Lawrence führt gemeinsam mit den "Scrubs"-Veteranen Tim Hobert und Aseem Batra die Produktion. Beide waren bereits in der ursprünglichen Serie als Autoren und Produzenten prägend. Produziert wird die Neuauflage von Lawrences Firma Doozer. Lawrence selbst beschrieb das Projekt als eine Mischung aus Revival und Reboot - vertraute Charaktere, aber auch neue Geschichten und Figuren.

Zach Braff als Dr. John Michael "J.D." Obwohl Zach Braff vor "Scrubs" skeptisch war, ob er die Rolle wirklich annehmen soll, war es die vermutlich beste Entscheidung. Er wollte nie eine Figur spielen, mit der er für immer in Verbindung gebracht werden würde, sodass keine neuen Rollen mehr zu ihm passen - wie es nicht selten bei Charakterrollen passiert. Aber Zach konnte auch nach dem Ende 2010 als Schauspieler in anderen Rollen überzeugen. Er hat unter anderem in "Garden State" mitgespielt, dessen Drehbuch er auch schrieb, sowie in "Die fantastische Welt von Oz" und zuletzt in "French Girl - Ein Tisch für drei". Aber nicht nur als Schauspieler hat Zach Braff eine beachtliche Karriere hingelegt, er arbeitet bis heute als Regisseur und Drehbuchautor und hat immer wieder als Synchronsprecher anderen seine Stimme geliehen. Wer sich Folgen von "Scrubs" anschaut sowie aktuelle Schnappschüsse, wird feststellen: Zach ist noch immer eindeutig zu erkennen, nur ein wenig gealtert. Der heute 50-Jährige hat einen leicht ergrauten Bart, aber sonst noch dieselbe Frisur wie damals. Auch mit seinem Serien-Kumpel Donald ist er nach wie vor eng befreundet. Die beiden haben sogar einen gemeinsamen Podcast, in dem sie Insights über "Scrubs - Die Anfänger" teilen.

Schon während Zach Braff in "Scrubs" J. D. spielte, schrieb er an einem anderen Drehbuch. Bild: picture alliance / Mary Evans/AF Archive/Nbc | AF Archive / John Palmer/MediaPunch | John Palmer

Donald Faison als Dr. Christopher Duncan "Turk" Nicht nur in der Serie sind Donald und Zach "best Buddys". Der US-amerikanische Schauspieler hat sogar auf dem Anwesen von Zach Braff geheiratet - ein echter Freundschaftsbeweis. Auch nach den Dreharbeiten von "Scrubs" ist es um Donald nicht leise geworden. Er hat in Serien wie "Emergence" und "Extended Family" mitgespielt, ebenso wie in Filmen wie "Pitch Perfect" und "Embattled“. Seit dem Serien-Aus ist er jedoch häufiger als Moderator zu sehen. Er hat zum Beispiel Shows wie "Who Gets the Last Laugh?" oder "Winsanity" moderiert. Optisch hat Donald sich in all den Jahren kaum verändert. Es sind ein paar graue Barthaare dazugekommen, aber ansonsten ist der beliebte Schauspieler immer noch wiederzukennen. Wer auf seinem Instagram-Profil vorbeischaut, sieht einige gemeinsame Schnappschüsse mit seinem Kumpel Zach Braff.

Schon vor seiner Rolle in "Scrubs" hing Donald Faison regelmäßig mit den Stars der Stars ab. Bild: picture alliance / Mary Evans Picture Library | - / Cover Images | Faye's Vision/Cover Images

Sarah Chalke als Dr. Elliot Reid Als ehrgeizige und etwas tollpatschige Kollegin von J.D. und Turk ist Sarah Chalkes Serienfigur Dr. Elliot Reed bekannt. Auch nach "Scrubs" ging es für Sarah erfolgreich weiter. Über zehn Episoden war sie bei "How I Met Your Mother" als Dermatologin Stella Zinman zu sehen und spielt auch in Erfolgsserien wie "Grey’s Anatomy", "Cougar Town" sowie "Speechless" mit. Ähnlich wie ihre Kollegen ist auch Sarah kaum gealtert. Auch wenn sie vielleicht nicht mehr wie Mitte zwanzig aussieht, strahlt sich immer noch frisch und jugendlich.

Sarah Chalke spielte Dr. Elliot Reid in "Scrubs", doch das war nicht ihre einzige Arztserie. Bild: picture alliance / Mary Evans Picture Library | - / Dan Steinberg/Invision/AP | Dan Steinberg

Judy Reyes als Carla Espinosa Auch Judy Reyes war schon vor "Scrubs" ziemlich erfolgreich und stand in ganzen 25 Rollen vor der Kamera. Als Krankenschwester und Partnerin von Turk ist sie uns aber vor allem in der Comedy-Serie ans Herz gewachsen. Nach dem Aus von "Scrubs" ist sie der Schauspielerei treu geblieben und übernimmt vor allem immer wieder Serien-Rollen. Ihre längste Anstellung war bei der TV-Produktion "Claws", in der sie 40 Episoden lang zu sehen war. Zuletzt stand sie an der Seite von Lindsay Lohan für den Spielfilm "Our Little Secret" vor der Kamera. Optisch hat sich die Schauspielerin kaum verändert. Ein wenig erwachsener wirkt ihr Gesicht, aber kein bisschen weniger strahlend.

In "Scrubs" spielte Judy Reyes die Krankenschwester Carla Espinosa, aber wusstest du, dass sie auch im "Godzilla"-Film von 1998 zu sehen war? Bild: picture alliance / Mary Evans Picture Library | - / Invision | Willy Sanjuan

John C. McGinley als Dr. Percival Ulysses Cox Wer erinnert sich an den zynischen und leicht grantigen Dr. Cox? Klassischer Fall von harte Schale, weicher Kern. Doch auch vor seiner Paraderolle hat John C. McGinley schon in einigen, sogar oscarprämierten, Blockbuster-Filmen geglänzt, wie zum Beispiel dem Antikriegsfilm "Platoon". Nach "Scrubs" war er zwar seltener vor der Kamera zu sehen, hat sich dafür aber einen Namen als Synchronsprecher gemacht. Seine letzte Serienrolle hatte er 2021 in "Brooklyn Nine-Nine" für vier Folgen. Im Gegensatz zu seinen Kolleginnen ist der heute 66-jährige Schauspieler optisch definitiv ein paar Jahre älter geworden. Aber natürlich immer noch leicht wiederzuerkennen.

In "Scrubs" spielte John C. McGinley den zynischen Dr. Cox, heute ist er vor allem als Restaurantbesitzer und Synchronsprecher aktiv. Bild: picture alliance / Mary Evans Picture Library | - / Invision | Willy Sanjuan