Ein Abschied und ein Neuanfang
Trauriger Grund: Darum hört "SOKO Leipzig"-Star Marco Girnth auf
Aktualisiert:von Franziska Hursach
Nach über 20 Jahren sagt Marco Girnth seiner Erfolgsserie "Soko Leipzig" Lebewohl. Nun verrät er, warum er diese schwere Entscheidung getroffen hat - und weshalb es sich dennoch nach Neuanfang anfühlt.
"SOKO Leipzig" freitags um 21:15 Uhr im ZDF und auf Joyn
Das ist der Grund für Marco Girnths Ausstieg
Nach mehr als zwei Jahrzehnten verabschiedet sich das Serien-Urgestein von seiner Rolle als Kriminaloberkommissar Jan Maybach in "SOKO Leipzig". Seit 2001 stand er für das ZDF vor der Kamera - momentan laufen seine letzten Folgen in Staffel 26.
Im MDR-Talk "Riverboat" sprach der Schauspieler offen darüber, warum ihm der Abschied so schwerfiel - und welcher traurige Anlass ihn letztlich zu dieser Entscheidung brachte.
Persönlicher Schicksalsschlag war augenöffnend
Über die Jahre habe sich der Job auf sein ganzes Leben ausgewirkt, erzählt er im Gespräch mit Moderatorin Kim Fisher. "Ich habe den Job, die Rolle sowie die Kolleginnen und Kollegen geliebt", ergänzt der 55-Jährige.
Diese Entscheidung ist mir wirklich schwergefallen, hat auch Jahre gedauert und ein paar Tränen gekostet.
Doch ein persönlicher Schicksalsschlag brachte ihn zum Umdenken. Vor fünf Jahren starb einer seiner ältesten Freunde - ein Verlust, der für Girnth ein Wendepunkt wurde. "Ich war vollkommen unvorbereitet, dass man jemanden verliert, der so auf Augenhöhe ist", sagte der Schauspieler. Der Tod habe ihm die "Endlichkeit des Lebens" deutlich vor Augen geführt und ihn dazu gebracht, neu über seine Zeit und Prioritäten nachzudenken.
Marco will Dinge von der Bucketlist streichen
Statt weiter aufzuschieben, will er Dinge erleben, die er sich lange vorgenommen hat - einen Kurzfilm drehen, surfen lernen, snowboarden, Hubschrauber fliegen. "Das mach ich irgendwann", habe er früher gesagt, doch heute wisse er: "Dieses Privileg hab ich doch gar nicht mehr. [...] Da bleiben vielleicht noch so acht, neun, zehn Restsommer."
"Jetzt fühle ich mich noch danach", sagt Girnth. Der Abschied von "Soko Leipzig" sei zwar schmerzhaft gewesen, "aber ich glaube, dass es richtig war, das zu machen."
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
