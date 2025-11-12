Turbulentes Liebesleben Am Set verliebt: Diese Ex-Beziehungen hatte "Tatort"-Star Wotan Wilke Möhring Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Johanna Grauthoff Wotan Wilke Möhring ist seit 2013 als Thorsten Falke im "Tatort" zu sehen. Das ist über sein Privatleben bekannt. Bild: picture alliance/dpa

Wotan Wilke Möhring begeistert seit fast zwei Jahrzehnten das deutsche Fernseh-Publikum, besonders als "Tatort"-Kommissar Thorsten Falke. Abseits der Kameras kommt der Darsteller jedoch durch sein bewegtes Privatleben regelmäßig in die Schlagzeilen.

Die Sommerpause ist endlich vorbei! Neue "Tatort"-Folgen sonntags um 20:15 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn

Seit fast 20 Jahren zählt Wotan Wilke Möhring (58) zu den gefragtesten Schauspielerin im deutschen Fernsehen. Aktuell ermittelt er als Kommissar Thorsten Falke im Hamburger "Tatort". Der Ermittler lebt allein, bei ihm steht der Beruf unangefochten an erster Stelle. Polizei und Familie passen für Falke nicht zusammen. Ganz anders sieht es in Wotans Privatleben aus, da spielen Frauen und Kinder eine große Rolle.

Beziehung mit Anna Theis und die Bedeutung seiner Vaterrolle Zehn Jahre lang war Wotan Wilke Möhring mit der Kamerafrau Anna Theis liiert - verheiratet waren die beiden jedoch nie. Der Schauspieler selbst äußerte sich mehrfach kritisch zum Thema Ehe. Im "Bunte"-Interview sagte er: "So eine Verbindung durch einen bürokratischen Akt des Staates zu verbriefen, empfinde ich als das Unromantischste überhaupt." Mit Anna Theis hat er drei gemeinsame Kinder: Tochter Mia Josephine (geboren 2009), Sohn Karl Michel (geboren 2011) und Tochter Henriette Marie, genannt "Jette" (geboren 2013). Möhring betonte damals gegenüber der "Bild":

Nichts verbindet zwei Menschen mehr miteinander als gemeinsame Kinder. Wir sind und bleiben eine Familie. Wotan Wilke Möhring

2014 ging die zehnjährige Beziehung zwischen Wotan und Anna in die Brüche. Trotzdem stehen bei dem Schauspieler seine Kinder an erster Stelle. Das hat er ganz offen im "Gala"-Interview erzählt: "Im Rahmen meiner Möglichkeiten gebe ich alles und manchmal noch mehr. Also hoffe ich, für die Kinder der Vater zu sein, den sie sich gewünscht haben - und der ich auch sein will."

Anna Theis und Wotan Wilke Möhring bei einem Event im Oktober 2011 in Köln. Bild: picture alliance / teutopress

Erst Kamerafrau, dann Regieassistentin Ein Jahr nach dem Beziehungs-Aus hat er seine neue Beziehung mit der Regieassistentin Cosima Lohse (39) öffentlich gemacht. Sie hatten sich wohl schon einige Jahre vorher am Set eines gemeinsamen Film-Projekts kennengelernt. Ein Paar wurden sie aber erst Ende 2015.

Es war keine klassische Liebe auf den ersten Blick. Aber Cosima hat von Anfang an etwas hinterlassen, das ich nicht vergessen konnte. Wotan Wilke Möhring über Cosima Lohse

Auch mit Cosima an seiner Seite kam eine Hochzeit nicht infrage, dafür hatte er aber andere Vorstellungen, wie er gegenüber der "Bunte" zugab: "Kinder sind immer willkommen." Doch daraus wurde nichts, denn nach fünf Jahren war alles aus zwischen Cosima Lohse und Wotan Wilke Möhring.

Cosima Lohse und Wotan Wilke Möhring bei der Vogue-Fashion-Party 2019 in Berlin. Bild: picture alliance / Eventpress

Neue Liebe mit großer Altersdifferenz Cosima Lohse ist aber nicht die einzige Regieassistentin an der Seite des "Tatort"-Kommissars. Am Set der ZDF/Netflix-Coproduktion "Freaks" hat er die damals 24-jährige Anna Moszczynski kennengelernt. Anfang 2023 hat Wotan Wilke Möhring die Beziehung zu ihr offiziell bestätigt. Aber warum knistert es bei dem Schauspieler immer am Set?

Ich glaube, man trifft den Partner da, wo man am meisten Zeit verbringt. Und das ist dann bei den meisten tatsächlich bei der Arbeit. Wotan Wilke Möhring 2023 im "Gala-TV"-Interview

Auf den Altersunterschied von rund 30 Jahren angesprochen, antwortete der Schauspieler im "Gala-TV"-Interview: "Das sind auch Fragen, wie: Passt ihr von der Größe, passt ihr von der Haarfarbe? […] Das wären alles so technische Details." Für Möhring zählen offensichtlich mehr als reine Äußerlichkeiten und Zahlen. Ob die Beziehung zwischen Anna Moszczynski und Wotan Wilke Möhring noch aktuell ist, bleibt unklar - öffentlich gezeigt haben sich die beiden bisher nicht.