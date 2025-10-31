Schock fürs Publikum
Weiterer Wiener "Tatort"-Ausstieg: Hubert Kramar verlässt nach 18 Jahren die ARD-Serie
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Mit Hubert "Hubsi" Kramar verliert der Wiener "Tatort" ein weiteres vertrautes Gesicht. Nach zwei Jahrzehnten in seiner Rolle als Oberst Ernst Rauter verabschiedet sich der österreichische Schauspieler von der ARD-Krimireihe.
Seit 2005 verkörperte Hubert Kramar den Leiter der Mordkommission des Bundeskriminalamts Wien. Als ruhender Pol im oft chaotischen Ermittlerkosmos rund um Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) war er mehr als nur eine Nebenfigur: Rauter war die Stimme der Vernunft, der Mann im Hintergrund, der seinen Kolleg:innen vertraute - und ihnen manchmal mit spitzer Zunge Kontra gab.
Doch beinahe wäre sein Abschied still und heimlich geschehen: Man hätte ihn und seine Figur fast aus der ARD-Serie herausgestrichen - ohne offiziellen Abschied. In "Guten Morgen Österreich" verriet Kramar jedoch: "Harald und Adele haben gemeint, es ist unmöglich, dass man mich einfach so rausfallen lässt."
Das Duo setzte sich dafür ein, dass Kramar das Team bis zum Schluss begleiten durfte. "Der Abschied war sehr rührend", so der Schauspieler.
Jetzt wird es spannend!
Kramar, Krassnitzer und Neuhauser ab 2026 raus
Damit endet 2026 nicht nur die Geschichte von Oberst Rauter, sondern auch jene der beliebten Wiener Kommissar:innen Eisner und Fellner. Bereits im April hatten sie ihren Ausstieg bekannt gegeben.
Ihr letzter gemeinsamer Fall trägt den Titel "Wir sind Helden" und wird derzeit noch bis Mitte November gedreht. Die Ausstrahlung ist für 2026 geplant - danach ist Schluss.
Harald Krassnitzer, der seit 1999 als Moritz Eisner ermittelte, fand deutliche Worte zu seinem Abschied: "Es war eine sehr gute, sehr spannende, sehr kreative Zeit mit Adele, mit Bibi und Moritz! Jetzt ist der absolut richtige Zeitpunkt, dass wir uns verabschieden. Besser wird es nicht mehr!"
Wer wird das neue Ermittler-Team?
Wer künftig in Wien ermitteln wird, steht offiziell noch nicht fest. Laut österreichischen Medien sollen Laurence Rupp und Miriam Fussenegger als Nachfolger im Gespräch sein.
In einer "t-online"-Umfrage lagen sie allerdings im unteren Mittelfeld der Wunschkandidaten: Die meisten Stimmen erhielten Julia Koschnitz und Murathan Muslu.
Egal, wie die Entscheidung ausfällt - der Neustart wird es schwer haben. Denn das Wiener "Tatort"-Team rund um Krassnitzer, Neuhauser und Kramar hat Maßstäbe gesetzt: humorvoll, rau und menschlich.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
