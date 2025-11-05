Abschied Abschied nach 12 Jahren: Warum Thore Schölermann "The Voice Kids" verlässt Aktualisiert: 09:30 Uhr von C3 Newsroom Hat sich von "The Voice Kids" verabschiedet: der beliebte Moderator Thore Schölermann. Bild: ddp

Der beliebte Moderator Thore Schölermann hört bei der Musikshow "The Voice Kids" auf. Jetzt hat er auf Instagram die Gründe für seinen Abschied erläutert. Und es ist ihm sichtlich anzumerken: Es fiel ihm schwer.

Anfang 2026 wird "The Voice Kids" mit neuen Folgen zurückkehren. Einer wird dann nicht mehr auf der Bühne stehen: Thore Schölermann. Melissa Khalajs (36) Moderations-Partner zieht sich nach über einem Jahrzehnt schweren Herzens von der "The Voice Kids"-Bühne zurück. Nach der Bekanntgabe musste er sich immer der Frage "Warum?" stellen. Jetzt nahm er in seiner Insta-Story dazu Stellung.

"Es war mir eine Ehre" Für ihn sei schon vor mehr als einem Jahr klar gewesen: "Ich möchte nicht mehr so leben. Ich möchte ein geregeltes Leben mit der wachsenden Familie zu Hause", erklärt der beliebte Moderator in seiner Instagram-Story. Dass ausgerechnet "The Voice Kids" dafür beendet werden musste, sei natürlich tragisch. Das Format sei schließlich der Grund, warum er überhaupt eine Familie gegründet hatte. Ganz am Anfang wäre er bei den Dreharbeiten einmal hinter den Kulissen gebeten worden, sich um ein kleines Kind zu kümmern. "Auf einmal habe ich bemerkt: krass! Das war so süß. Es hat bei mir einen Klick gemacht und ich dachte: Ich möchte selbst Kinder."

Kinder, Karriere - Kurswechsel Dies sei jetzt so weit. Also war der Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen. Schölermann bedankte sich für die tolle Zeit sowie die schönen Momente mit dem Team von "The Voice Kids" und bei den Eltern dafür, dass sie ihm vertraut und ihre Kinder auf der Bühne an die Hand gegeben haben. "Es war mir eine Ehre. Vielen Dank." Seit 2019 ist der Moderator verheiratet. Seine Frau Jana Schölermann lernte er bei den Dreharbeiten zu "Verbotene Liebe" kennen. Vor vier Jahren wurde ihre Tochter geboren. 2024 machte ein Sohn das Familienglück komplett. Der Schritt von der Bühne mehr ins Heimische kam nicht ganz ohne Vorboten: Letztes Jahr stieg Schölermann bereits bei "taff" aus, um mehr Zeit für die Familie zu haben.

Viele Zuschauer:innen von "The Voice Kids" werden Thore Schölermann ganz sicher vermissen. Für die jungen Talente bildete eine Art Papa-Figur hinter den Kulissen und ist mit seinen zwölf Jahren auf der Bühne der dienstälteste "The Voice"-Moderator Europas.

Abschied ohne Drama Der Abschied fiel ihm daher auch nicht ganz leicht. Die gute Nachricht ist: Er bleibt als Moderator für die Erwachsenen-Version von "The Voice" weiterhin erhalten. "Ich hoffe, hier auch in Zukunft noch Talente im Scheinwerferlicht begleiten zu dürfen", so Schölermann zu "Bild".

