Rückkehr der XXL-Ananas

"Erkennst DU den Song?": Wolter-Zwillinge quizzen mit Joko & Klaas und der deutschen Stimme von "Vaiana"

Aktualisiert:

von Martin Meyer
Ganze Folge
Erkennst DU den Song? LIVE

Hier die Folge von letzter Woche nachholen!

Verfügbar auf JoynFolge vom 11.11.2025 • 102 Min • Ab 12

Live mitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern. Benni und Dennis Wolter starten mit ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE". Die wichtigsten Infos zur Show mit Star-Aufgebot.

Show mit Kult-Faktor

Immer dienstags quizzen Benni und Dennis Wolter in ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder um die goldene Ananas - live ab 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an.

In den vier neuen Folgen mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos.

Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Straf-Karaoke ran - inklusive überraschender Duett-Partner:innen. Wer hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer sichert sich am Ende die goldene Trophäe?

Puffi macht das Warm-up, Klaas das Vorprogramm und dann quizzen wir live um eine goldene Ananas. Das gibt's nur bei ProSieben!

Benni und Dennis Wolter

Diese Promis sind heute bei "Erkennst DU den Song? LIVE"

In Folge 3 am 18. November 2025 treten an:

  • Joko Winterscheidt

  • Klaas Heufer-Umlauf

  • Nico Santos

  • Lina Larissa Strahl

Nach der Pause von "World Wide Wohnzimmer"

Im August schickten die Wolter-Zwillinge ihre beliebte Show "World Wide Wohnzimmer", in der sie einige denkwürdige Gäste und Aktionen hatten, in eine Pause. Auch um sich eine kreative Auszeit für neue Idee zu gönnen. Wie damals angekündigt, machen sie sich nun daran, das "World Wide Wohnzimmer"-Universum zu erweitern und bringen das geliebte Musikquiz "Erkennst DU den Song?" als eigene Show an den Start.

Benni und Dennis Wolters Show "World Wide Wohnzimmer"

Schau dir hier die große XXL-Ausgabe kostenlos an:

Ganze Folge
World Wide Wohnzimmer

Erkennst DU den Song? LIVE

Verfügbar auf JoynFolge vom 11.12.2024 • 103 Min • Ab 12

Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.

Mehr entdecken