Klassiker zum Jahreswechsel "Dinner for One": Alle TV-Sendetermine an Silvester 2025 und Neujahr 2026 im Überblick Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Elisa Ascher "Dinner for One" mit Freddie Frinton als Diener James und May Warden (v.l.) als Miss Sophie. Bild: picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Was gehört zu Silvester wie Sekt und Feuerwerk? Natürlich "Dinner for One" auf den ARD-Sendern. Hier findest du alle Ausstrahlungstermine des Kult-Sketches.

Jahresende 2025 und Jahresbeginn 2026: Alle Sendetermine für "Dinner for One" Schon Pläne für den Jahreswechsel? Für viele beginnt Silvester erst dann richtig, wenn Miss Sophie den 90. Geburtstag feiert und Butler James tapfer jeden Gang mittrinkt. Der knapp 18-minütige Sketch ist längst Ritual, Running Gag und Generationenvertrag in einem. Und wer ihn tatsächlich noch nie gesehen hat, bekommt an den Feiertagen eine perfekte Gelegenheit, diese Bildungslücke stilvoll zu schließen.

"Dinner for One" im hr Den Anfang macht dieses Jahr der hr (Hessischer Rundfunk) - und zwar mit einer speziellen Ausgabe. Dort läuft am 31. Dezember um 18:15 Uhr der britische Klassiker in der nordhessischen Version. Wem das noch nicht an Skurrilitäten reicht, der kann sich direkt im Anschluss die hessische Version zum Vergleich anhören. Du verstehst kein Gebabbel? Keine Panik, denn um 19:10 Uhr läuft die klassische Ausgabe.

"Dinner for One" im Ersten Wem die hr-Ausstrahlung zu speziell ist, kann das Original ganz entspannt zum Abendessen einschalten. Es läuft beispielsweise am 31. Dezember um 18:40 Uhr in der ARD.

"Dinner for One" an Silvester um 18:40 Uhr im Ersten anschauen ... oder im Joyn-Livestream verfolgen

"Dinner for One" im mdr Der mdr (Mitteldeutscher Rundfunk) macht es dir dieses Jahr einfach. Um Punkt 19 Uhr am Silvesterabend bedient James (Freddie Frinton) nach bestem Ermessen seine erlauchte Miss Sophie (May Warden).

"Dinner for One" im BR Den Schlusspunkt setzt dieses Jahr der BR (Bayerischer Rundfunk) - dafür aber gleich mit zwei Ausgaben! Zum einen zeigt er das Spektakel um 19:40 Uhr an Silvester und direkt nach dem Jahreswechsel um 0:05 Uhr.

Noch sind keine weiteren Ausstrahlungen des Kurzfilms angekündigt. Alle neuen Termine werden wir zur Übersicht hinzufügen.

"Dinner for One": Darum geht's Zwar verbinden wir "Dinner for One" mit Silvester, doch eigentlich geht es um den 90. Geburtstag von Miss Sophie. Wie jedes Jahr hat sie ihre vier engsten Freunde zu einem Dinner eingeladen: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Leider sind alle längst verstorben, der letzte bereits vor 25 Jahren. Während Miss Sophie allein am Tisch sitzt, springt Butler James der Reihe nach für jeden verstorbenen Gast ein. Essen servieren, Getränke einschenken, Gäste nachahmen, Toast ausbringen, Gläser austrinken - ein nicht gerade leichtes Unterfangen für den Diener des Hauses. Der wird nicht nur immer betrunkener, sondern verliert mit der Zeit auch den Überblick.

Das macht "Dinner for One" so besonders Mit viel Charme hat sich der Sketch von Lauri Wylie in der Fassung des englischen Komikers Freddie Frinton mit seiner Partnerin May Warden über die Jahre zu einem echten Klassiker entwickelt. Was überraschend ist: Der englischsprachige Text wurde 1961 eigentlich vom NDR produziert und lief erstmals in der Sendung "Bitte, lassen Sie sich unterhalten". Am 08. März 1963 lief der Sketch in einer weiteren, ebenfalls vom NDR produzierten Sendung. Die Einfachheit dieser Story ist neben dem Szenenbild und den Kostümen wohl das, was das Ganze so erfolgreich macht. Keine komplizierten Verflechtungen, keine plötzlichen Wendungen, einfach nur ein simpler Sketch, der sympathischer kaum sein könnte. Wusstest du übrigens, dass "Dinner for One" wahrscheinlich die einzige Sendung ist, die jedes Jahr gezeigt wird, aber keine deutsche Übersetzung besitzt? Bis auf die Einleitung durch Heinz Piper, ist alles auf Englisch, aber gilt auch für Zuschauer:innen ohne Englischkenntnisse als verständlich. Interessant ist, dass der Sketch zunächst gar nicht als Silvester-Unterhaltung geplant, sondern lediglich als Pausenfüller in der ARD sowie dem NDR gesendet worden war. Neun Jahre nach der ersten Ausstrahlung kam es dann zu einem festen Sendeplatz. Die Sendung ist die am häufigsten wiederholte des deutschen Fernsehens und wurde 1988 im Guinness-Buch der Rekorde als "weltweit am häufigsten wiederholte Fernsehproduktion" aufgeführt.