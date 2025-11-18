Wie alles begann
Altes Set-Foto aufgetaucht: So begann Matthias Schweighöfers Weg zum Kino-Star
Veröffentlicht:von Malika Baratov
Sein erster TV-Auftritt mit 17 wurde zum Startschuss einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte: Matthias Schweighöfer hat sich vom Theaterkind zum global gefragten Multitalent entwickelt.
Ein alter Schnappschuss sorgt für Nostalgie: Schon mit gerade einmal 17 Jahren stand Matthias Schweighöfer (44) für die TV-Reihe "Ärzte" vor der Kamera. Damals verkörperte er einen Teenager mit Herzfehler - ein eher unspektakulärer Einstieg, der rückblickend zum Startschuss einer beeindruckenden Laufbahn wurde.
Heute zählt der Schauspieler, Regisseur und Produzent zu den Gesichtern, die man im deutschen Kino sofort wiedererkennt. Seit seinen Anfängen hat der gebürtige Anklamer nicht nur mit Blockbustern wie "Keinohrhasen" das Publikum begeistert, sondern sich auch in internationalen Projekten wie "Oppenheimer" und "Army Of The Dead" erfolgreich behauptet. Derzeit steht der wandlungsfähige Star sowohl in Fatih Akins Coming-of-Age-Drama "Amrum" als auch in der Romanverfilmung "Das Leben der Wünsche", die seit dem 13. November im Kino läuft, im Rampenlicht.
Schweighöfers Start in Theater und Film
Schon früh entwickelte Schweighöfer eine besondere Beziehung zur Bühne. Als Kind sprang er immer wieder bei den Theaterproben seiner Mutter Gitta auf der Bühne herum und entdeckte so seine Leidenschaft für das Schauspiel. Mit 13 Jahren folgte in der Schulproduktion der "Dreigroschenoper" sein erster Auftritt als Mackie Messer.
Später überzeugte er in dem preisgekrönten Film "Verbotenes Verlangen - Ich liebe meinen Schüler", bis er 2003 mit seiner Hauptrolle in "Soloalbum" endgültig den Durchbruch beim breiten Publikum schaffte. Vor allem "Keinohrhasen" katapultierte ihn deutschlandweit ins Rampenlicht und öffnete ihm sogar die Türen nach Hollywood. 2010 stand er beispielsweise in "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" an der Seite von Tom Cruise (63) vor der Kamera.
Film-Highlights mit Matthias Schweighöfer
Locker, witzig, selbstironisch: Schweighöfer punktet mit Charme
Trotz all seiner Erfolge ist Matthias Schweighöfer privat jemand geblieben, der Bodenständigkeit schätzt. Sein Zuhause bleibt sein wichtigster Rückzugsort. Seit einigen Jahren ist er mit Schauspielerin Ruby O. Fee (29) glücklich liiert. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Angelika Schromm hat er zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter.
In amerikanischen Talkshows sorgte er mit seinem Charme regelmäßig für Lacher und stellte sich bei Jimmy Fallon (51) selbstironisch als "deutscher Justin Timberlake" und "schüchterner Tänzer" vor. Diese lockere Art begleitet ihn weiterhin durch die Höhen und Tiefen seines Erfolgswegs.
Du willst mehr von Matthias Schweighöfer sehen? "Das Leben der Wünsche" läuft seit dem 13. November in den Kinos. Außerdem kannst du dir auf Joyn seine "Wer stiehlt mir die Show?"-Auftritte sowie etliche Filme mit ihm in der Hauptrolle ansehen.
Matthias Schweighöfer bei "Wer stiehlt mir die Show?"
Jetzt kostenlos streamen: Matthias Schweighöfer übernimmt die "Wer stiehlt mir die Show?"-Moderation
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
