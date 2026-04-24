Verdächtiges Video "Bachelorette" vor Drehstart vergeben? Ariel und Tim Kühnel äussern sich Veröffentlicht: 24.04.2026 • 14:12 Uhr von C3 Newsroom Wurde Ariel vor dem "Bachelorette"-Dreh inflagranti erwischt? Bild: IMAGO / Gartner

Kurz vor dem Start der neuen Staffel sorgen Gerüchte um die Schweizer "Bachelorette" Ariel für Aufsehen. Angeblich soll die Baslerin bereits vergeben sein - ausgerechnet bevor sie im TV die große Liebe sucht.

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Hat Ariel etwa schon die neue grosse Liebe Gefunden? Auf Social Media tummeln sich die Gerüchte. Auslöser ist ein TikTok-Video, das eine mögliche Verbindung zwischen Ariel und Reality-Star Tim Kühnel herstellt. Beide posteten kürzlich Storys aus offenbar derselben Location auf Mallorca. Zusätzlich heizt ein geschwärzter WhatsApp-Chat von Kühnel die Spekulationen an - einige glauben, darin Hinweise auf Ariel zu erkennen.

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Was sagt Tim Kühnel dazu? Offiziell weisen beide die Gerüchte auf dem roten Teppich der "Reality Awards" zurück. Man sei nur befreundet, betonen sie gegenüber dem Podcast "Blitzlichtgewitter".

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Es weiss ja jeder, dass sie Bachelorette wird. Deswegen ist ja auch klar, dass sie sich jetzt nicht auf was einlässt Tim Kühnel

"Muss man auch respektieren. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass sie dort ihren Traummann findet", fügt er hinzu.

Und sollte sie diesen Mann dort nicht finden, steht er vielleicht gerade neben ihr. Tim Kühnel

Ariel bezieht Stellung Auch Ariel hat sich zu den Gerüchten geäussert. Gegenüber "Blick" stellt sie klar: "Während einige aus meinem Umfeld den Ballermann-Start auf Mallorca feiern, geniesse ich eine entspannte Auszeit mit meiner Tochter und meiner Familie."

Ich bin weiterhin single und freue mich darauf, bald als Bachelorette meine grosse Liebe zu finden. Ariel

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