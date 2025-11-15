Star-Auflauf in München BAMBI 2025: Cate Blanchett, Cher oder Heidi Klum - die Gewinner der 77. Verleihung Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock, Nicola Schiller Bei der 77. BAMBI-Verleihung bekam Heidi Klum das goldene Reh in der Kategorie "Entertainment". Bild: picture alliance/dpa

Am Donnerstagabend fand in München die 77. BAMBI-Verleihung statt. Promis wie Cher, Cate Blanchett und Heidi Klum liefen in den Bavaria Studios in München über den Red Carpet. Wer sich über einen Preis freuen durfte.

In insgesamt 13 Kategorien wurde am Donnerstagabend das goldene Reh verliehen. Diese Stars bekamen eine Auszeichnung:

Cate Blanchett gewinnt in der Kategorie "Schauspielerin International" Weltstar Cate Blanchett war heute Abend zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt, um einen ganz besonderen Preis entgegenzunehmen. Ihr wurde der Bambi in der Kategorie "Schauspielerin international" verliehen. "Vielen lieben Dank! Danke für die lieben Worte und danke für diesen BAMBI", freute sich die zweifache Oscar-Preisträgerin. In ihrer Rede betonte sie, dass sie nach der Schule gar nicht wusste, was sie eines Tages beruflich machen soll. "Und hier bin ich nun - in München, weit weg von zu Hause", so Blanchett.

Heidi Klum wird in der Kategorie "Entertainment" ausgezeichnet GNTM-Ikone Heidi Klum darf sich über einen BAMBI freuen - und zwar bereits zum dritten Mal in ihrer Karriere. Sie wurde für ihr Schaffen im Bereich Diversität ausgezeichnet. Dabei stand vor allem ihre Arbeit an "Germany's Next Topmodel" im Fokus. Seit einigen Jahren steht Diversität im Zentrum der ProSieben-Show. Aktuell laufen bereits die Dreharbeiten zur neuen Staffel. Der BAMBI wurde ihr von niemand Geringerem als Naomi Campbell höchstpersönlich verliehen. "'Germany's Next Topmodel' ist ein Ort, an dem Menschen sichtbar werden, die sonst übersehen werden", freute sich Heidi und fügte hinzu: "Dieses goldene Reh gehört meinem Team."

Cher wird als "Legende" geehrt Auch Hollywood-Ikone Cher war am Donnerstagabend zu Gast in München, um ihren Preis als "Legende" zu empfangen. Schon auf dem roten Teppich sorgte sie neben Schauspiel-Kollegin Cate Blanchett wohl für das größte Blitzlichtgewitter des Abends.

Michael Bully Herbig bekommt den Ehren-Bambi Michael Bully Herbig wurde von der Jury der Ehrenpreis als "Mutmacher" verliehen. Das Publikum gratulierte ihm mit Standing Ovations. "Jetzt hört's auf", zeigte sich Bully ganz geschmeichelt und schwärmte: "Ihr seid's echt süß. Das ist krass! Hollywood ist anwesend, ihr gebt mir Standing Ovations." Er freue sich sehr über den Applaus und den Preis. "Ich finde es immer noch ein bisschen unwirklich, so einen Ehrenpreis zu bekommen", gab er offen zu.

Roland Kaiser wird für sein Lebenswerk geehrt Auch Roland Kaiser zählt dieses Jahr zu den Preisträgern der BAMBI-Verleihung. Er wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet. "Mein Dank gilt meiner Familie, die mich am Boden hält", jubelte er.

Hazel Brugger bekommt den BAMBI in der Kategorie "Comedy" Ob bei "Wer stiehlt mir die Show?" oder "LOL: Last One Laughing" - Hazel Brugger bringt ihre Fans mit intellektuellem Witz stets zum Lachen. Bei der 77. BAMBI-Verleihung wurde sie dafür nun mit einem goldenen Reh in der Kategorie "Comedy" geehrt.

Zah1de wird als Shooting-Star ausgezeichnet "Chabos wissen, wer Zah1de ist, you know my name": Spätestens seit 2024 ist Zah1de in aller Munde - und das im Alter von gerade einmal 15 Jahren. Ihre Songs werden millionenfach gestreamt. Beim BAMBI 2025 wurde sie in der Kategorie "Shooting-Star" ausgezeichnet.

"Ronzheimer" bekommt den BAMBI in der Kategorie "Podcasts" Bei der 77. BAMBI-Verleihung wurde Paul Ronzheimer für seinen Podcast "Ronzheimer" geehrt. Damit setzte er sich gegen seine Konkurrenten Bill und Tom Kaulitz von "Kaulitz Hills", "Mord auf Ex" und "CheckPod" durch. "Ich bin wahnsinnig überwältigt, weil das zeigt, dass Journalismus funktionieren kann", freute sich Paul Ronzheimer auf der Bühne.

Justus von Dohnányi wird als "Schauspieler National" geehrt Er darf sich über einen BAMBI in der Kategorie "Schauspieler National" freuen: Justus von Dohnányi! Damit ließ er seine Konkurrenten Sam Riley und Albrecht Schuch hinter sich.

Mala Emde bekommt den BAMBI in der Kategorie "Schauspielerin National" In der Kategorie "Schauspielerin National" entschied es sich am Donnerstagabend zwischen Leonie Benesch, Luna Wedler und Mala Emde. Am Ende konnte sich Mala Emde gegen ihre Konkurrenz durchsetzen.

Zartmann ist der "Musikact des Jahres" Oimara, Zartmann oder Kamrad - das Publikum hat entschieden: Zartmann darf sich über einen BAMBI als "Musikact des Jahres" freuen. Er bedankte sich in seiner Rede nicht nur für die Auszeichnung, sondern setzte auch gleich ein politisches Statement und sprach sich gegen die AfD aus.

Leo Neugebauer gewinnt in der Kategorie "Sport" Er gilt als König der Athleten: Zehnkampf-Weltmeister Leo Neugebauer wurde bei der 77. BAMBI-Verleihung für seine sportlichen Erfolge und für seine Vorbildfunktion geehrt.

Michaela Schubert bekommt den BAMBI für "Stille Helden" Michaela Schubert wurde von Profi-Boxerin Christine Theiss mit einem BAMBI ausgezeichnet. Schubert hilft mit ihrer Initiative "Boxt euch durch München" benachteiligten Jugendlichen dabei, einen Weg aus der Perspektivlosigkeit zu finden.