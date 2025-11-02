Bei "Klein gegen Groß" zeigt sich Til Schweiger von seiner sympathischen Seite.

Nach Monaten der Ruhe zeigt sich Til Schweiger endlich wieder in der Öffentlichkeit. In Kai Pflaumes Show "Klein gegen Groß" präsentiert sich der Schauspieler sichtlich erholt.

Nach Monaten der Zurückgezogenheit zeigt sich Til Schweiger (61) endlich wieder öffentlich. Der Schauspieler hatte sich im Frühjahr 2024 weitgehend aus dem Medientrubel verabschiedet - gesundheitliche Probleme, darunter eine schwere Sepsis, zwangen ihn damals zur Pause. Nun feierte Schweiger sein TV-Comeback: Am Samstagabend (1. November) war er in Kai Pflaumes (58) Show "Klein gegen Groß" zu sehen.

In der Sendung trat Schweiger gegen Lola aus Wien an - ein Mädchen, das ihm in einem Filmstar-Duell die Stirn bietet. Auf die Frage von Moderator Pflaume, wie es ihm gehe, antwortet Til mit einem Lächeln: "Ja, mir geht es super! Sehr gut!"

Dabei wurde er auch sentimental: Schweiger erinnerte sich an seine Verbindung zu Wien, jener Stadt, in der er sich einst in seine Ex-Frau Dana verliebte.

Sein Auftritt zeigte ihn locker, humorvoll und offen - und macht deutlich: Der gebürtige Freiburger ist nach der schwierigen Zeit offensichtlich bereit für ein Comeback.

