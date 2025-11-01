Hogwarts Spaßvögel "Harry Potter"-Zwillinge: So sehen James und Oliver Phelps heute aus Aktualisiert: 06:00 Uhr von Lars-Ole Grap George Weasley (Oliver Phelps, l.) und Fred Weasley (James Phelps, r.) haben die "Harry Potter"-Filme durch ihre unverwechselbare Art nachhaltig geprägt. Bild: IMAGO / Ronald Grant / picture alliance / Richard Shotwell / Invision / AP | Richard Shotwell

Als Fred und George Weasley brachten James und Oliver Phelps Witz, Charme und eine gute Portion Chaos in die Welt von "Harry Potter" - und wurden damit zu echten Fan-Lieblingen. Heute beweisen die Brüder, dass der Zauber längst nicht verflogen ist: mit neuen Projekten, unverändertem Humor und einer Prise Nostalgie.

"Harry Potter"-Stars James und Oliver Phelps: So leben die Weasley-Zwillinge heute Schon als Teenager standen die Zwillinge Phelps Seite an Seite vor der Kamera: James und Oliver verkörperten Fred und George, die frechen Weasley-Brüder, die mit ihren Streichen nicht nur für reichlich Lacher und legendäre Film-Momente sorgten, sondern schnell zu Fan-Lieblingen avancierten. Im Interview mit dem Magazin "People" nennt Oliver Phelps den möglichen Grund:

Fred und George wurden Lieblings-Figuren, weil sie immer für einen Spaß zu haben waren. Oliver Phelps

Doch auch abseits der Filmsets haben die Brüder bewiesen, dass sie weit mehr sind als nur die Spaßvögel von Hogwarts. Nach dem Ende der Reihe wagten sie sich an neue Projekte - gemeinsam und getrennt.

James war nicht nur vor der Kamera zu sehen, sondern arbeitete auch hinter den Kulissen, etwa als Set-Runner bei "The Da Vinci Code".

Oliver wiederum widmete sich eigenen Filmprojekten und fand auch sein Glück in der Liebe: Er ist mit Katie Humpage verheiratet, das Paar hat zwei Töchter. James heiratete 2016 seine langjährige Partnerin Annika Ostle. Obwohl die "Harry Potter"-Ära für sie offiziell mit dem letzten Film endete, ist der Zauber von damals bis heute nicht verflogen. Die Zwillinge werden weltweit erkannt - auf Conventions, bei Fan-Events oder einfach auf der Straße. Sie nehmen an Veranstaltungen des Franchises teil und tauschen sich regelmäßig mit ehemaligen Cast-Kolleg:innen aus, sei es bei gemeinsamen Treffen oder aus Projekt-bezogenem Anlass. Für James und Oliver ist "Harry Potter" nicht nur ein Teil ihrer Vergangenheit, sondern etwas, das sie bis heute prägt - beruflich und persönlich. Und sie haben Wege gefunden, das Erbe von Fred und George weiterzuführen.

James Phelps (l.) und Oliver Phelps im Oktober 2024 in Los Angeles. Das breite Grinsen haben sie in all den Jahren nicht verlernt. Bild: picture alliance / Richard Shotwell/Invision/AP | Richard Shotwell

Mit Kuchen statt Zauberstäben in "Harry Potter: Wizard Of Baking" Ihr neuestes gemeinsames Projekt führt die Brüder zurück in jene zauberhafte Welt, mit der alles begann: Mit "Harry Potter: Wizards Of Baking", einer Back- und Kreativshow, in der sich Profibäckerinnen und -bäcker der Aufgabe stellen, ikonische Szenen aus der Filmreihe in essbare Kunstwerke zu verwandeln. Unterstützt werden die Gastgeber James und Oliver dabei von den Juroren Carla Hall und Jozef Youssef. Gedreht wurde an Originalschauplätzen der "Harry Potter"-Filme, etwa in den Leavesden Studios in England, wo einst die gesamte "Harry Potter"-Saga entstand. Oliver Phelps zeigte sich gegenüber dem Branchen-Magazin "Variety" absolut fasziniert von der Umsetzung ihres Formates: "Eine Sache, die wir im Laufe der Jahre bei der Arbeit mit diesem Franchise gelernt haben, ist, dass sie ihre Arbeit gut machen. Als sie sagten: 'Oh, wir werden in einer Küche drehen', dachte ich: 'Okay, sie werden ein kleines Set bauen.' Nicht etwas, das aussieht wie die Küchen in Hogwarts, nur mit moderner Technologie." Neben den Phelps-Zwillingen als Gastgebern dürfen sich Fans auch auf ein Wiedersehen mit weiteren bekannten Gesichtern aus der "Harry Potter"-Welt freuen: Bonnie Wright (Ginny Weasley), Evanna Lynch (Luna Lovegood) und Warwick Davis (Professor Flitwick und Griphook) sind ebenfalls in einzelnen Episoden mit dabei. Besonders die Dreharbeiten mit Bonnie Wright in den legendären Leavesden Studios, waren für James und Oliver ein echtes Highlight, wie sie gegenüber "Parade" schwärmten: "Wir hatten eine großartige Zeit." Wenn du auch Lust auf zauberhafte Köstlichkeiten mit den Stars der "Harry Potter"-Filmreihe hast, dann solltest du "Harry Potter: Wizard Of Baking" nicht verpassen - ab Winter auf Joyn verfügbar.

