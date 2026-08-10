Ehrliche Worte Luca und Christina Hänni verkünden Podcast-Ende: "Alles zusammen geht halt nicht" Veröffentlicht: 10.08.2026 • 13:53 Uhr von C3 Newsroom Christina und Luca Hänni haben das Ende ihres Erfolgspodcasts angekündigt. Bild: IMAGO / Bildagentur Monn

Nach mehr als zweieinhalb Jahren verabschieden sich Luca und Christina Hänni von ihrem gemeinsamen Podcast "Don't Worry, Be Hänni". Die Entscheidung kommt für viele Fans überraschend.

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Über 70 Episoden hinweg haben Luca Hänni und seine Frau Christina ihre Hörer:innen mit durch ihren Alltag genommen. Nun endet dieses Kapitel überraschend. Gegen Ende der neuesten Podcast-Folge verkünden die beiden, dass "Don't Worry, Be Hänni" bald eingestellt wird. Während der vergangenen zweieinhalb Jahre ist bei den Hännis viel passiert: Der Podcast begleitete sie durch Christinas Schwangerschaft, den Familienalltag, berufliche Termine, Reisen und Tourneen. Warum wollen sie ihn also jetzt nicht mehr weiterführen?

Christina & Luca Hänni: Eine Ära geht zu Ende So schön die gemeinsame Zeit am Mikrofon offenbar war, so aufwendig war sie gleichzeitig. Luca Hänni macht keinen Hehl daraus, dass die regelmässige Produktion neben Familie und Beruf auch eine Belastung gewesen sei. "Es war manchmal aber auch sehr stressig", räumt der Sänger laut "Blick" ein. Mit zahlreichen Auftritten, Reisen und neuen Projekten wurde die Zeit für zusätzliche Verpflichtungen offenbar immer knapper. Deshalb haben Luca und Christina gemeinsam beschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen. Christina findet für den Abschied deutliche Worte: "Ja, aber um das Pflaster abzureissen, es ist, wie es ist. Wenn es am schönsten ist, geht es manchmal auch zu Ende."

Christina Hänni und Ehemann Luca testen ihr Wissen: Ganze Folge Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland? Pech im Spiel, Glück in der Liebe Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.02.2025 • 90 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Neue Projekte bei Luca und Christina Hänni Der wichtigste Grund für das Podcast-Aus: Das Ehepaar möchte sich künftig anderen Projekten widmen. "Und hier bei uns ist es gerade so, weil wir einfach andere Projekte auch auf der Pipeline haben und die auch gerne angehen möchten", erklärt Christina. Was genau Luca und Christina als Nächstes planen, lassen sie allerdings noch offen.

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Und alles zusammen geht halt einfach nicht. Wir sind natürlich nicht aus der Welt. Christina Hänni

Ehe-Drama hinter dem Podcast-Aus? Auch wenn die Nachricht über das Ende ihres gemeinsamen Formats zunächst dramatisch klingen mag: Zwischen Luca und Christina scheint es keinen Streit um den Podcast gegeben zu haben. Vielmehr präsentieren sie die Entscheidung als gemeinsamen und wohlüberlegten Schritt. Luca fasst den Moment entsprechend emotional zusammen: "Und dann geht eine kleine Ära zu Ende." Christina blickt dagegen bereits nach vorne. Für sie gehört es offenbar dazu, Dinge loszulassen, um Neues möglich zu machen. "Aber manchmal ist man auch begrenzt. Also ich finde, wenn eine Tür zugeht, dann geht auch wieder eine auf", erklärt sie.

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