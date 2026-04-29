Nach Liveshow 7 Schock bei "Let's Dance" für Joel Mattli: "Wirklich schlimm für uns beide!" Veröffentlicht: 29.04.2026 • 14:13 Uhr von C3 Newsroom Der Rumba hat Joel Mattli und Malika Dzumaev ordentlich herausgefordert. Bild: IMAGO / Panama Pictures

Die siebte Liveshow von "Let's Dance" hat Favorit Joel Mattli aus der Fassung gebracht. Auf Instagram meldet er sich jetzt zu Wort.

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Eigentlich gelten Joel und Malika als unschlagbares Team der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel - doch die siebte Liveshow hat die Erfolgssträhne des Schweizers gefährlich ins Wanken gebracht. Ausgerechnet an seinem 32. Geburtstag konnte der Ninja-Warrior nicht alles aus seinem Auftritt herausholen. Ein echter Schock, wie er später auf Instagram berichtet.

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Joel Mattli und der Rumba Mit einem Rumba ins Finale fliegen? So einfach wurde es für Joel und Malika dann doch nicht. Auf Instagram zeigt sich Joel ganz aufgewühlt nach dem Auftritt und scheint etwas auf dem Herzen zu haben.

Ihr Lieben, ich wollte mich unbedingt noch persönlich melden, weil, was in den letzten 24 Stunden passiert ist, das war echt Gefühls-Chaos pur und das muss ich auch erstmal sacken lassen. Joel Mattli

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Zuerst bedankt sich der Ninja-Warrior jedoch für die zahlreichen Geburtstagsnachrichten, die er von seinen Fans bekommen hat. Doch nicht nur seine Fans haben ihm gratuliert! "Ich wurde am Morgen direkt schon empfangen beim Frühstück, überrascht von meinen „Let’s Dance"-Freunden. Wir haben direkt schon das erste Mal angestoßen. Wunderschön und dann diesen Vibe natürlich mitgenommen den ganzen Tag", erzählt er.

Joel Mattli und Malika gehen auf Risiko Der Rumba, den Joel und Malika am Abend während der Live-Show aufführten, sei für beide ein grosses Risiko gewesen, erzählt der Schweizer weiter.

Ich wusste, dass wird eine mega Herausforderung. Wir haben einen Finaltanz getanzt und dass jetzt in Woche 7 nachzutanzen... Joel Mattli

Mattli wusste von Anfang an, "da muss jetzt noch mehr Emotion rein und ja, hab da alles reingehauen, was ich konnte. Und wir waren auch wirklich sehr stolz auf unsere Rumba, aber die Kritik natürlich völlig berechtigt."

Was ein Tänzer normalerweise macht, wenn er Gefühle zeigt: Er wird groß. Was ich mache: Ich bin so klein. Joel Mattli

Dadurch habe er die dominanten Schritte vernachlässigt, gesteht er. "Ich war durch diese Gefühle dann ein bisschen weicher geworden...", so Mattli. Für den Schweizer und seine Tanzpartnerin, die eigentlich nur Spitzenleistungen abliefern, war diese geminderte Leistung ein grosser Schock. "Ich hatte gehofft, dass ich länger tanzen darf, gerade mit meiner Ausdauer als Sportler... Und dann so früh aufhören zu müssen, das war schon sehr traurig", erklärt der Ninja-Warrior.

Das war wirklich schlimm für uns beide. Wir waren beide ein bisschen im Schockzustand und dann kam zum Glück die Erlösung und wir dürfen weiter tanzen. Joel Mattli

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Kriegen Mattli und Dzumaev bei "Let's Dance" noch die Kurve? Doch lange nachtrauern können sie ihrem Rumba nicht, schliesslich geht es in wenigen Tagen schon weiter! "Dass muss jetzt natürlich auch irgendwie abgehakt werden, weil es steht schon eine neue Woche an, ganz viele krasse Herausforderungen", erklärt Mattli auf Instagram. Ob Woche 8 für die beiden besser laufen wird? Ansonsten siehst du "Let's Dance" freitags um 20.15 Uhr bei auf RTL - oder im kostenlosen RTL-Livestream auf Joyn.

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