"muss mich bei niemandem rechtfertigen" Verliebt in Malika? Das sagt "Let's Dance"-Kandidat Joel Mattli zu den Gerüchten Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Fans vermuten schon lange, dass es zwischen den "Let's Dance"-Stars Joel Mattli und Malika Dzumaev funkt. Bild: IMAGO / Panama Pictures

Grosse Gefühle zwischen Joel Mattli und Malika Dzumaev? Der Single aus der Schweiz hat sich endlich zu den Gerüchten rund um ihn und seine "Let's Dance"-Partnerin geäussert.

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Die neue Staffel "Let's Dance" Freitags um 20.15 Uhr hier ansehen: Im kostenlosen "RTL"-Livestream auf Joyn!

Spätestens seit ihrem intensiven Contemporary zu "Ordinary" von Alex Warren hat sich die Dynamik zwischen Mattli und Dzumaev noch einmal spürbar aufgeladen. Was sie auf dem Parkett zeigen, geht weit über saubere Choreografien hinaus - es wirkt ehrlich, emotional und stellenweise fast intim, finden viele Fans. Kein Wunder, dass auch die Jury um Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi immer wieder mit kleinen Seitenhieben und Andeutungen Öl ins Feuer der Gerüchteküche giessen. Ob es zwischen Malika und Joel tatsächlich funkt?

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Das sagt Joel Mattli zu den Liebesgerüchten Joel Mattli selbst bleibt bei all dem Trubel erstaunlich gelassen. "Wir haben einfach viel Spaß am Tanzen und verstehen uns super", verrät er gegenüber "t-online". Die Gerüchte seien für ihn kein Störfaktor, sondern eher Begleiterscheinung einer Show, die von Emotionen lebt. Dass die Zuschauer:innen mehr in die Auftritte hineininterpretieren, wertet er sogar als positives Signal. Die Nähe zu Malika sei für ihn jedoch zu Beginn ungewohnt gewesen.

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Ich kann mich zwar gut in Dinge hineinsteigern und kann das auch fühlen, aber es ist für mich komplettes Neuland, dass diese körperliche Nähe so selbstverständlich ist. Joel Mattli

Dass er aktuell Single ist, spielt ihm dabei durchaus in die Karten. Ohne Verpflichtungen müsse er sich keine Gedanken darüber machen, wie bestimmte Szenen oder Berührungen wirken könnten.

Ich habe das Glück, dass ich mich bei niemandem rechtfertigen muss – und Malika auch nicht. Daher ist es schon von Vorteil, dass ich kein schlechtes Gewissen haben muss. Joel Mattli

"Und wenn man diese Nähe dann zulässt, ist die Barriere nicht ganz so hoch wie vielleicht in anderen Fällen", erklärt er weiter.

Mattli und Dzumaev: Schaffen sie es an die Spitze? Ob es Malika und Joel ins Finale schaffen? Am Freitag geht es für die beiden wieder zurück auf die Bühne. Wie sie sich auf dem Tanzparkett schlagen, siehst du bei "Let's Dance" freitags um 20.15 Uhr bei auf RTL - oder im kostenlosen RTL-Livestream auf Joyn.

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