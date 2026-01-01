Disaster Movie
84 Min.Ab 16
84 Min.Ab 16
Disaster Movie
Will, der schon seit Längerem von seiner Freundin Amy betrogen wird, hat einen Albtraum, in dem das Ende der Welt prophezeit wird. Erste Anzeichen deuten sogar darauf hin, dass sein Traum durchaus Realität werden könnte. Er warnt seine Freunde Lisa, Calvin und Juney, und sie machen sich auf, die Stadt zu verlassen. Auf ihrem Weg erleben sie Unglaubliches: gewaltige Naturkatastrophen und schicksalhafte Begegnungen mit berühmten Charakteren ...