Say Nothing - Keine Harmlose Affäre
91 Min.Ab 16
Äußerlich führen Grace und Matt eine gute Ehe. Aber der Schein trügt, Matt ist arbeitslos und trinkt. Zur Erholung fährt Grace alleine in den Urlaub. Dort trifft sie den attraktiven Julian und erliegt seinem Charme! Wieder zuhause: Matt ist glücklich, er hat einen neuen Job - in Julian Banks Unternehmen! Und Grace begreift: Julian will sie, um jeden Preis! Kurz darauf erfährt Matt von Graces Affäre. Er verlässt sie. Und Casey, ihre Tochter, gerät in Lebensgefahr...