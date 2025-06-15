Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

sixxStaffel 1Folge 1vom 15.06.2025
Paulette & Tom

Paulette & TomJetzt kostenlos streamen

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

Folge 1: Paulette & Tom

44 Min.Folge vom 15.06.2025Ab 12

Paulette und Tom wünschen sich ein komplettes Makeover und lassen sich deshalb auf ein außergewöhnliches Schönheitsexperiment ein. In nur zehn Tagen setzen Beauty-Profis alles daran, ihr äußeres Erscheinungsbild auf Vordermann zu bringen. Während sich Paulette als Marketing Managerin in ihrem Körper wohlfühlen möchte, will sich Paul endlich von seinem Biker-Look verabschieden und neue Wege gehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

10 Years Younger: Das Beauty Makeover
sixx

10 Years Younger: Das Beauty Makeover

Alle 2 Staffeln und Folgen