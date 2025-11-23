Weniger Fasching mehr FashionJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 1: Weniger Fasching mehr Fashion
44 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Die Stylisten Karen, Daniel und Melissa kümmern sich heute um Denise, die besessen vom Barbie-Look ist. Welche Frau steckt eigentlich hinter der platinblonden Fassade? Rachael hat indes ein Faible für übertriebenes und für den Alltag viel zu dramatisches Styling.
