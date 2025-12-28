100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 8: Make-Under Spezial (5)
44 Min.Folge vom 28.12.2025Ab 12
Die Popstar-Zwillinge Jedward sind bereit für einen neuen Style. Sie sind mit ihren bunten, ausgefallenen und stets aufeinander abgestimmten Bühnenoutfits berühmt geworden, doch nun wollen sie männlicher und individueller auftreten. Das Reality-TV-Sternchen Charlotte Dawson braucht hingegen ein Make-Under in allen Bereichen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Mode/Fashion, Dokumentation
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren