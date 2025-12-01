Weniger doll mehr dezentJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 5: Weniger doll mehr dezent
44 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12
Heute kümmern sich die Style-Experten um Punker Chris, der bald Papa wird und bei einem kommenden Familienereignis mit einem neuen, aufgeräumten Look punkten will. Aaliyah hingegen liebt ihren freizügigen R'n'B-Style, doch ihre beste Freunde Renee weiß, dass sie auch mit weniger Haut richtig heiß aussehen kann.
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
