sixxStaffel 3Folge 3vom 07.12.2025
44 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12

Die 25-jährige Holly hat keinen Style - sie hat mehrere. Mal ist sie Hippie, mal Punk, Pirat oder Pixie. Ihr Motto ist: Bloß nicht so aussehen, wie alle anderen. Die Experten Karen, Daniel und Melissa zeigen ihr, dass auch ein Alltagslook nicht langweilig aussehen muss. Bonnie steht hingegen total auf Spitze, sexy Outfits und viel Haut. Es wird Zeit für einen eleganteren Look, der den Traummann anlocken soll.

sixx
