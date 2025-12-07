Weniger Hippie mehr HipsterJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 3: Weniger Hippie mehr Hipster
44 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Die 25-jährige Holly hat keinen Style - sie hat mehrere. Mal ist sie Hippie, mal Punk, Pirat oder Pixie. Ihr Motto ist: Bloß nicht so aussehen, wie alle anderen. Die Experten Karen, Daniel und Melissa zeigen ihr, dass auch ein Alltagslook nicht langweilig aussehen muss. Bonnie steht hingegen total auf Spitze, sexy Outfits und viel Haut. Es wird Zeit für einen eleganteren Look, der den Traummann anlocken soll.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren