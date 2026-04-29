17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 29.04.2026: Die Sendung vom 29.04.2026
24 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12
+++ Historischer Wahnsinn: FC Bayern verliert in Paris und träumt trotzdem vom Finale +++ Mega-Kokain-Fund in Unterfranken: Urteile für Drogenkuriere +++ Schön, windig, trocken: So wird das Wetter am langen Wochenende
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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