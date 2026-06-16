17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 16.06.2026: Die Sendung vom 16.06.2026
24 Min.Folge vom 16.06.2026Ab 12
+++ Mord an dreifacher Mutter: Täter muss lebenslang hinter Gitter +++ Fränkische Handarbeit: Hier entstehen die Schuhe für Messi und Co +++ Natur, Bergwerk und Glaskunst: Unterwegs in Bodenmais
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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