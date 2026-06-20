17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 20.06.2026: Die Sendung vom 20.06.2026
48 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 12
+++ Ziemlich beste Freunde: Unterfranke und sein Lebensretter +++ Klobrille, Klobürste, Klopapier: Toiletten-Tester wird Internet-Star +++ Zwischen Dorfleben und Partyhits: Oberpfälzer begeistert mit Rap-Schlager-Mix
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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