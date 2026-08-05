17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 05.08.2026: Die Sendung vom 05.08.2026
22 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12
+++ Bub droht zu ersticken: Wie eine App sein Leben gerettet hat +++ Wenn Einsätze eskalieren: Polizei trainiert für den Ernstfall +++ Und: 85 Meter ohne Sauerstoff: Dieser Taucher will den Rekord knacken
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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