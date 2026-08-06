17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 06.08.2026: Die Sendung vom 06.08.2026
24 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12
+++ Nach Auto-Anschlag auf Verdi-Demo: Täter bekommt lebenslang +++ Horror-Unfall in der Oberpfalz: Drei Tote auf der A3 +++ Sommer extrem in Bayern: Die nächste Hitzewelle ist im Anmarsch
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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