17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 14.08.2026: Die Sendung vom 14.08.2026
24 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12
+++ Nach Drohnen-Vorfall in Leipzig: Bayern verstärkt Abwehr an Flughäfen +++ Zwischen Metal und Hitze: Sanitäter beim Summer Breeze Festival +++ Duell mit Tradition: Fürth empfängt Nürnberg zum Frankenderby
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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