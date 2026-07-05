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7 TAGE DATE IN DER BOX

Romi, Elias und die Granate

JoynStaffel 1Folge 3vom 05.07.2026
Romi, Elias und die Granate

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Folge 3: Romi, Elias und die Granate

33 Min.Folge vom 05.07.2026Ab 12

Romi trifft auf Elias und ist zunächst begeistert. Doch zwischen Red Flags, Alkohol-Vibe und einem missglückten Kussversuch wird das vermeintliche Traummatch immer wackliger. Als Romi heimlich aus der Box geholt wird und Assal ihren Platz einnimmt, eskaliert die Situation. Am Ende fällt eine bittere Button-Entscheidung.

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