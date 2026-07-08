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7 TAGE DATE IN DER BOX

Der Brief von Assal

JoynStaffel 1Folge 4vom 08.07.2026
Der Brief von Assal

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Folge 4: Der Brief von Assal

37 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Nach Romis Aus startet Elias mit Assal neu und zwischen beiden funkt es schnell. Doch nach der ersten Nacht mit Elias merkt Assal, dass ihr die Box mental zu viel wird, und verlässt das Experiment mit einem Brief. Kurz darauf zieht Melissa ein. Sie trifft auf einen Elias, der noch mitten im Gefühlschaos steckt.

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