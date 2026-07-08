7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 4: Der Brief von Assal
37 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Nach Romis Aus startet Elias mit Assal neu und zwischen beiden funkt es schnell. Doch nach der ersten Nacht mit Elias merkt Assal, dass ihr die Box mental zu viel wird, und verlässt das Experiment mit einem Brief. Kurz darauf zieht Melissa ein. Sie trifft auf einen Elias, der noch mitten im Gefühlschaos steckt.
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