Bodycount und BauchgefühlJetzt kostenlos streamen
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Folge 5: Bodycount und Bauchgefühl
36 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Melissa und Elias wirken wie ein starkes Match, doch Assal geht Elias nicht aus dem Kopf. Bei der Challenge werden Bodycount, Bewertungen und Erwartungen zum Problem. Melissa ist verletzt und trifft eine klare Entscheidung. Dann kommt Yannick zurück: angekettet, überrumpelt und vielleicht genau im richtigen Moment.
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