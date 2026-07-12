Behind the Scenes: Teil 1 - Von Wien nach KölnJetzt kostenlos streamen
7 TAGE DATE IN DER BOX
Folge 6: Behind the Scenes: Teil 1 - Von Wien nach Köln
21 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12
Das Box-Experiment wird immer größer: Mike und sein Team lassen das Wohnzimmer hinter sich und machen sich auf den Weg nach Köln, wo aus der Idee ein echtes Studio-Set wird. Zum ersten Mal sehen sie, wie die neue Box aussieht, wie die Abläufe funktionieren und welche Challenges später auf die Singles warten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick