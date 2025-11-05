Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
9-1-1: Lone Star

Toxische Beziehung

sixxStaffel 4Folge 14vom 05.11.2025
Toxische Beziehung

Toxische BeziehungJetzt kostenlos streamen

9-1-1: Lone Star

Folge 14: Toxische Beziehung

42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Das Team kommt einer Frau in einem Café zur Hilfe, deren Zunge faustgroß angeschwollen ist. Währenddessen offenbart Kendra Owen, dass sie in einer offenen Ehe lebt, was ihm missfällt. Auch ihr Ehemann Brett zeigt sich wenig begeistert von Owen.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

9-1-1: Lone Star
sixx
9-1-1: Lone Star

9-1-1: Lone Star

Alle 1 Staffeln und Folgen