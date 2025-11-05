Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 15vom 05.11.2025
Folge 15: Organhandel

42 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12

Die 126. wird zu einem Autounfall gerufen, bei dem ein verletzter Beifahrer eine frische Operationsnarbe aufweist. Das Krankenhaus besitzt jedoch keine Informationen zu ihm. Schließlich flieht der Patient aus dem Krankenwagen. Grace erhält derweil den Notruf einer Frau, die eine stark blutende Wunde in ihrer Badewanne mit Eiswürfeln behandeln wollte. Schnell macht sich der Verdacht des illegalen Organhandels breit.

