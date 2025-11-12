Das Vermächtnis der RangersJetzt kostenlos streamen
9-1-1: Lone Star
Folge 17: Das Vermächtnis der Rangers
43 Min.Folge vom 12.11.2025Ab 12
Während ein Auto mit einem Baby auf dem Rücksitz gestohlen wird und in einem Pool landet, muss Wyatt sich von seiner Wirbelsäulenverletzung erholen, durch die er vielleicht nie mehr laufen kann. Gabriel schlägt Carlos kurz vor der Hochzeit vor, dass auch er ein Texas Ranger wird. Als er ablehnt, bricht ein Streit zwischen Vater und Sohn aus, den T.K schlichten muss.
9-1-1: Lone Star
